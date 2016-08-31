灾难再大，也冲不垮信心三级工作组在麻城形成合力广告图文：修复水毁桥大冶投入1200万元重建60所受灾学校蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建损房受灾群众捐木材
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·灾难再大，也冲不垮信心
·三级工作组在麻城形成合力
·广告
·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
·损房受灾群众捐木材
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三
大冶投入1200万元重建60所受灾学校
    湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员程良友、丁星朗）大冶市投入1200万元，对60所受灾学校进行恢复重建，确保9月1日顺利开学。
    在今年特大洪灾中，大冶市有60所学校的围墙、房屋受损，涉及学生33000名。该市把学校灾后恢复重建作为首要任务，落实专项经费1200万元。市教育局成立两个专班，与工程设计、施工、监理单位技术人员一起，对60所受灾学校进行紧急恢复重建。同时还对全市180余所学校的围墙、护坡、房屋进行安全排查，对存在安全隐患的地方，现场制定灾后重建和维修改造设计方案，消除安全隐患。
    目前，60所学校的恢复重建工程大部分已经完工，33000名学生可如期开学。


   
　