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第4版 全力以赴 恢复重建
·灾难再大，也冲不垮信心
·三级工作组在麻城形成合力
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·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
·损房受灾群众捐木材
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灾难再大，也冲不垮信心
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图文：修复水毁桥
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大冶投入1200万元重建60所
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蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集
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损房受灾群众捐木材
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全力以赴 恢复重建
2016.8.31 星期三
大冶投入1200万元重建60所受灾学校
湖北日报讯 （记者陶忠辉、通讯员程良友、丁星朗）大冶市投入1200万元，对60所受灾学校进行恢复重建，确保9月1日顺利开学。
在今年特大洪灾中，大冶市有60所学校的围墙、房屋受损，涉及学生33000名。该市把学校灾后恢复重建作为首要任务，落实专项经费1200万元。市教育局成立两个专班，与工程设计、施工、监理单位技术人员一起，对60所受灾学校进行紧急恢复重建。同时还对全市180余所学校的围墙、护坡、房屋进行安全排查，对存在安全隐患的地方，现场制定灾后重建和维修改造设计方案，消除安全隐患。
目前，60所学校的恢复重建工程大部分已经完工，33000名学生可如期开学。