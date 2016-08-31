灾难再大，也冲不垮信心三级工作组在麻城形成合力广告图文：修复水毁桥大冶投入1200万元重建60所受灾学校蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建损房受灾群众捐木材
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·灾难再大，也冲不垮信心
·三级工作组在麻城形成合力
·广告
·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
·损房受灾群众捐木材
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三
图文：修复水毁桥
    湖北日报讯 24日，咸宁市咸安区公路养护工人正在对汀泗桥镇钱坑桥进行修复施工。今年7月上旬咸安区遭特大暴雨侵袭，导致该桥桥基被冲空，桥梁损毁严重。咸安区公路局计划对此桥进行拆除重建，预计11月之前可完成修复。（视界网 吴涛 摄）


   
　