查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·灾难再大，也冲不垮信心 ·三级工作组在麻城形成合力 ·广告 ·图文：修复水毁桥 ·大冶投入1200万元重建60所受灾学校 ·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建 ·损房受灾群众捐木材 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 灾难再大，也冲不垮信心 · 三级工作组在麻城形成合力 · 广告 · 图文：修复水毁桥 · 大冶投入1200万元重建60所 · 蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集 · 损房受灾群众捐木材 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三 图文：修复水毁桥 湖北日报讯 24日，咸宁市咸安区公路养护工人正在对汀泗桥镇钱坑桥进行修复施工。今年7月上旬咸安区遭特大暴雨侵袭，导致该桥桥基被冲空，桥梁损毁严重。咸安区公路局计划对此桥进行拆除重建，预计11月之前可完成修复。（视界网 吴涛 摄）





