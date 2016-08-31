灾难再大，也冲不垮信心三级工作组在麻城形成合力广告图文：修复水毁桥大冶投入1200万元重建60所受灾学校蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建损房受灾群众捐木材
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·灾难再大，也冲不垮信心
·三级工作组在麻城形成合力
·广告
·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
·损房受灾群众捐木材
湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三
三级工作组在麻城形成合力
    湖北日报讯 （记者汪彤、通讯员万永庄）昨悉，近一个月来，省市县三级抗灾救灾工作组在麻城形成联动机制，互融互通，共享信息，取长补短，为当地灾后重建营造出团结奋进的良好氛围。
    由省人大常委会办公厅驻麻城工作组牵头，每周召开一次工作组会议，每半个月召开一次工作组组长会议。省直工作组、19个黄冈市直工作组和496个麻城市直工作组均派组长到会，互通进度，交流经验，并就工作中的重点、难点，与当地相关部门协商、沟通。
    省直工作组还建立了“麻城抗灾救灾工作组”QQ群，实时传达上级最新要求，以及麻城市各界有关抗灾救灾工作的想法，并积极开展讨论。
    麻城市委书记杨遥认为，省市县三级工作组联动，把500多个工作组变成一支由各级干部组成的1600多人工作大队，将上级要求与基层实际有机结合起来，对于当地创造性开展抗灾救灾工作，具有较好的指导性和针对性。此外，工作组内部也形成了比较竞争、力争上游的良好氛围，立足各自联系点为老百姓做更多实事、好事。


   
　