灾难再大，也冲不垮信心三级工作组在麻城形成合力广告图文：修复水毁桥大冶投入1200万元重建60所受灾学校蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建损房受灾群众捐木材
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 第4版 全力以赴 恢复重建
·灾难再大，也冲不垮信心
·三级工作组在麻城形成合力
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·图文：修复水毁桥
·大冶投入1200万元重建60所受灾学校
·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建
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湖北日报电子版
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4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三
三次受淹，两次补种，天门石河土城与洪水“拉锯”——
灾难再大，也冲不垮信心
    湖北日报讯 记者严运涛 通讯员超益 述明

    短短一个月时间，暴雨洪灾三次来袭，良田变泽国，村庄成孤岛，100多名村民三次撤离家园。
    每当洪水退去，村民们就重返家园，抗灾救灾生产自救。水进人退，水退人进，一次又一次，村民们韧劲十足地与洪水反复“拉锯”。
    29日，记者走进天门市石河镇土城村，探访、感受这里农民自强不息、艰苦奋进的精神面貌和感人故事。
    下午4时，土城村一片安宁，田间一撮撮秧苗正随风摇摆，透着醉人的新绿。只有民房墙壁上一米多高的淹痕，让人得以想象洪涝期间“孤岛”的场景。
    “这一片，那一片，都是我的田，一个月前，这里还是枯黄一片。”站在自家田头，58岁的种田大户杨如安惋惜地说：“三次洪水接连来袭，今年种的40亩田全泡汤了。”
    6月30日，暴雨袭击天门，土城村成为最先淹水的地方，1米多深的渍水让村庄成为“孤岛”，170人紧急转移。
    7月2日、3日，水退了一些，很多人回去抢收早稻。杨如安也泅水回来抢收了2亩田的早稻，铺到门口晾晒。
    还来不及庆幸，7月3日晚，暴雨又起，水势迅猛上涨，道路、房屋淹水达到1.5米，村民们再度转移。
    持续10天的浸泡，长势良好的千亩良田一片枯黄。洪水退去，7月18日，土城村里掀起了第一次生产自救热潮，镇里组织华丰农业专业合作社义务提供整田、插秧服务，当天晚上，抢种的晚稻差不多栽了一半。
    7月19日，暴雨再度来袭，土城村第三次全部转移。“我的田都整完了，已经栽了8亩地，满怀信心准备第二天再干的。”杨如安语气中透出无奈。
    7月30日，从安置点返乡的村民，看着再次枯黄的稻田，寝食难安。
    “洪水可以冲毁田地、房屋，但冲不垮从头再来的信心。”村党支部书记刘剑刚带领村干部逐户走访，核查灾情，鼓励村民坚定信心，并积极为大家筹备“翻秋”早稻、粟谷、荞麦等救灾种子，在农技中心的指导下，分发给村民栽种。
    排积水、整田、播种……杨如安、朱长清、刘元高等一批老党员带头重新投入到生产自救中，“虽然错过了最佳农时，但种子播下去就是希望。”杨如安说，现在，他家受灾的40亩地已经全部改种了早稻和荞麦。
    目前，土城村绝收的农田已经种植翻秋早稻300亩、机插秧1000多亩、粟米40亩，生产自救成效初显。
    “短短一个多月，村民们播种、插秧两次。实在太不容易了！”刘剑刚感慨说。


 
　