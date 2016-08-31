查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 全力以赴 恢复重建 ·灾难再大，也冲不垮信心 ·三级工作组在麻城形成合力 ·广告 ·图文：修复水毁桥 ·大冶投入1200万元重建60所受灾学校 ·蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集中重建 ·损房受灾群众捐木材 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 灾难再大，也冲不垮信心 · 三级工作组在麻城形成合力 · 广告 · 图文：修复水毁桥 · 大冶投入1200万元重建60所 · 蕲春县倒房户纳入易地扶贫搬迁集 · 损房受灾群众捐木材 4 全力以赴 恢复重建 2016.8.31 星期三 三次受淹，两次补种，天门石河土城与洪水“拉锯”—— 灾难再大，也冲不垮信心 湖北日报讯 记者严运涛 通讯员超益 述明



短短一个月时间，暴雨洪灾三次来袭，良田变泽国，村庄成孤岛，100多名村民三次撤离家园。

每当洪水退去，村民们就重返家园，抗灾救灾生产自救。水进人退，水退人进，一次又一次，村民们韧劲十足地与洪水反复“拉锯”。

29日，记者走进天门市石河镇土城村，探访、感受这里农民自强不息、艰苦奋进的精神面貌和感人故事。

下午4时，土城村一片安宁，田间一撮撮秧苗正随风摇摆，透着醉人的新绿。只有民房墙壁上一米多高的淹痕，让人得以想象洪涝期间“孤岛”的场景。

“这一片，那一片，都是我的田，一个月前，这里还是枯黄一片。”站在自家田头，58岁的种田大户杨如安惋惜地说：“三次洪水接连来袭，今年种的40亩田全泡汤了。”

6月30日，暴雨袭击天门，土城村成为最先淹水的地方，1米多深的渍水让村庄成为“孤岛”，170人紧急转移。

7月2日、3日，水退了一些，很多人回去抢收早稻。杨如安也泅水回来抢收了2亩田的早稻，铺到门口晾晒。

还来不及庆幸，7月3日晚，暴雨又起，水势迅猛上涨，道路、房屋淹水达到1.5米，村民们再度转移。

持续10天的浸泡，长势良好的千亩良田一片枯黄。洪水退去，7月18日，土城村里掀起了第一次生产自救热潮，镇里组织华丰农业专业合作社义务提供整田、插秧服务，当天晚上，抢种的晚稻差不多栽了一半。

7月19日，暴雨再度来袭，土城村第三次全部转移。“我的田都整完了，已经栽了8亩地，满怀信心准备第二天再干的。”杨如安语气中透出无奈。

7月30日，从安置点返乡的村民，看着再次枯黄的稻田，寝食难安。

“洪水可以冲毁田地、房屋，但冲不垮从头再来的信心。”村党支部书记刘剑刚带领村干部逐户走访，核查灾情，鼓励村民坚定信心，并积极为大家筹备“翻秋”早稻、粟谷、荞麦等救灾种子，在农技中心的指导下，分发给村民栽种。

排积水、整田、播种……杨如安、朱长清、刘元高等一批老党员带头重新投入到生产自救中，“虽然错过了最佳农时，但种子播下去就是希望。”杨如安说，现在，他家受灾的40亩地已经全部改种了早稻和荞麦。

目前，土城村绝收的农田已经种植翻秋早稻300亩、机插秧1000多亩、粟米40亩，生产自救成效初显。

“短短一个多月，村民们播种、插秧两次。实在太不容易了！”刘剑刚感慨说。





