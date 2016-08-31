查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·19家企业昨集体登陆四板 ·20家省属国资“僵尸企业”今年退出 ·处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 ·全省“放心消费创建”活动如火如荼 ·鄂旅投启动首批退出方案 ·图文：公路箱梁架设完工 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 19家企业昨集体登陆四板 · 20家省属国资“僵尸企业”今年 · 处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 · 全省“放心消费创建”活动如火如 · 鄂旅投启动首批退出方案 · 图文：公路箱梁架设完工 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 3 不忘初心 继续前进 2016.8.31 星期三 反超德国企业占领台湾九成市场份额 鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯、通讯员王晶晶）“各位请看，这是世界上最小的多层陶瓷片式电容（电子元器件），使用的原材料是我们公司研发生产的。”昨日上午，湖北展朋新材料股份有限公司董事长刘洪祥拿起一块不到芝麻大的电容器，与到访的8位专家娓娓而谈。

“大小规格如何？”

“长0.1毫米，宽0.05毫米，厚度1毫米，别看它微小，里面的材料却密密麻麻分布了上千层，每一层材料的厚度做到了纳米级。”

“纳米级材料工艺在全球处于什么水平？”

“目前，全球只有三家企业能生产出纳米级材料。两家企业在日本，一家是我们，这个工艺能够满足多层陶瓷片式电容器的最高级别需求。”

半个小时的交流，来自省中小企业服务中心的专家团队纷纷竖起大拇指，大家感叹：“没想到，湖北乡镇隐藏着一家世界级的‘小’企业。”

专家们赞叹的这家“小”企业成立于2004年，位于仙桃市彭场镇，占地30亩，主要生产电子级碳酸钡和二氧化钛等产品，年产规模超过5000吨，主要销往台湾信昌电子陶瓷公司、韩国三星等企业，年销售额过5000万元。

仙桃市经信委介绍，电子级碳酸钡和二氧化钛是生产电阻器、电容器的重要原材料，技术门槛高，是国家鼓励发展的高新技术产业。目前，中国只有两家企业能生产该产品，展朋公司是我国唯一在该领域能与国际巨头抗衡的企业。

“我们总体量虽然不是很大，但在细分行业是领头羊。”刘洪祥介绍，公司没有一名销售人员，50多名一线员工全是科研人员，通过近几年努力，已掌握世界领先的核心技术。

2014年以前，台湾地区电容器、电阻器等电子元器件企业使用的原材料，90%从德国进口。短短两年，性价比更高的该公司产品已占领台湾地区90%的市场份额。

刘洪祥表示，公司产品供不应求，预计三五年内销售额将突破1亿元。



记者手记



期待更多“隐形冠军”



雷闯



百年坚守，匠心如一。

在德国和日本，一批细分领域的世界级隐形冠军引人注目。

论规模，他们是鲜为人知的小公司，无法与世界500强媲美；

论技术，却掌握“独门绝技”，无可取代，在国际上具有强大竞争力。

正如研发出世界上最小的百万分之一粉末齿轮的日本树研工业公司负责人说：“小，我是故意的！就是要做世界第一的小企业。”

走小而美之路，展朋公司最终反超德国企业，跻身世界前沿。

小而美的精髓是专注。12年来，他们专注于细分市场，不贪大求全。

小而美的灵魂是创新。创新，坚持研发，掌握核心技术，立于不败之地。

期待湖北制造业，涌现更多小而美的隐形冠军。





