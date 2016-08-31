查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·19家企业昨集体登陆四板 ·20家省属国资“僵尸企业”今年退出 ·处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 ·全省“放心消费创建”活动如火如荼 ·鄂旅投启动首批退出方案 ·图文：公路箱梁架设完工 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 19家企业昨集体登陆四板 · 20家省属国资“僵尸企业”今年 · 处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 · 全省“放心消费创建”活动如火如 · 鄂旅投启动首批退出方案 · 图文：公路箱梁架设完工 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 3 不忘初心 继续前进 2016.8.31 星期三 长江出版集团半年营收同比劲增5倍 湖北日报讯 记者文俊



“出版鄂军”，名片越擦越亮。

上半年，湖北长江出版传媒集团营业收入191亿元，较去年同期增长496%。“我们预计，2016年实现销售收入突破300亿元，净利润超过6亿元。”昨日，集团党委书记、董事长潘启胜自信地表示。

在国内经济下行压力加大、传统出版行业缓慢增长甚至负增长的情况下，长江出版集团为何能化危机为机遇，逆势而上？



出版精品书籍 讲好中国故事



海峡两岸最美的书长什么样？近日，2016海峡两岸书籍设计邀请赛评选结束，湖北美术出版社《绘安静的地方》力拔头筹，以“最高颜值”，拿到全场大奖——“晶贝壳奖”。

表演艺术家六小龄童的《行者》签售会，“中国动物小说大王”沈石溪的《沈石溪画本》签售会，知名经济学家高连奎的《美国政经通史》讲座……8月的上海书展，长江出版集团旗下各大出版社的书籍吸引了来自全球读者的目光。

今年1月至6月，该集团获国家出版基金资助6项，比2015年翻了一倍；入选国家“十三五”重点出版物规划31项，比“十二五”规划初选的入选项目增长158%。集团整体图书零售市场占有率3.2%，在全国出版集团中排第4位，比2015年同期提升2位。旗下湖北美术出版社在全国同类地方出版社中排名第一，长江文艺出版社、长江少儿出版集团保持前三。

这是一份靓丽的成绩单。2015年，长江出版集团实现营业收入136亿元，比2014年增长142%；净利润4.2亿元，增长147%。2016年上半年，集团继续延续高增长，营业收入191亿元，较去年同期又增长496%。“作为国有文化企业，我们必须始终把国有企业的职能作用和文化企业的职责使命放在第一位，按照习近平总书记的要求，不忘初心，继续前进。”潘启胜反复强调。

为促进出好书，讲好中国故事，该集团从今年起，每年拨出5000万元扶持和奖励精品出版，对获得国家大奖的编辑一次性奖励20万元以上。多名编辑向记者表示：“好的激励政策让大家更有干劲，能留住人才，多出精品”。



延长产业链 驶向新“蓝海”



走进松滋市人民检察院大厅，一台银灰色的长江云全民阅读机映入眼帘。通过它，来办事的群众不仅能查询检察动态、案件索引、案情回顾等，还能阅读丰富的报纸、图书和图片资源。

这款阅读机，由长江出版集团和阿里巴巴合作开发，现已完成测试，走向市场。它具有“阅读+政务+个性服务”的定制化服务功能，内置数万册图书、百种报纸期刊以及音视频资源，并且可以通过二维码扫码在手机上阅览。

在“互联网+出版”的新时代背景下，“不日新者必日退”。近年来，长江出版集团进军数字阅读、在线教育、文化旅游、健康产业、商品贸易、投资金融、汽车贸易等新兴产业。与香港中华文化总会合作拍摄反映东江引水工程的纪录片《上善若水》；与香港新恒基国际集团签订协议，进军国际大宗商品贸易、平行汽车进口领域；与中南医院签订协议，进军大健康产业……

一系列的多元发展，壮大了企业规模，提高了企业竞争实力。该集团相关负责人介绍，“由于始终将风险放在首位，目前没有发生一笔资金风险。”



布局“一带一路”站上国际出版舞台



8月24日，长江传媒非洲公司正式运营，第一批合作项目《肯尼亚国家地理遥感图集》《肯尼亚常见及观赏植物》《中国水生植物图志》（中英文版）在北京国际图书博览会上举行了全球首发式。这是中国首家落地非洲的实体出版机构。此前，长江传媒英国子公司已完成注册，即将开设英国第一家华文书店。据悉，该集团还将在俄罗斯、马来西亚成立子公司，开设华文书店。

25日，长江传媒湖北教育出版社与印度OM出版集团签署了《影响孩子一生的哲学阅读》丛书6册全球英语版权合作协议，这是国内第一套原创儿童哲学童话丛书。为响应“一带一路”战略，该集团积极探索出版工作“走出去”。《雍正皇帝》马来语版本输出马来西亚，《兴国之魂——社会主义核心价值体系释讲》《读懂中国》《中国孩子的梦》英语版权输出美国；《台来花草原动物记》《喜阅读出好孩子》《中国孩子的梦》阿语版权输出21个阿拉伯国家。据统计，上半年该集团共计输出、引进版权135种。

图书走出去，文化资本也要走出去。除长江传媒非洲公司外，该集团已与孟加拉国邦德汉公司达成合作意向，在孟加拉国开办包装印刷厂，消化国内印刷业的过剩产能。

大胆地想、开放地想，放开地干、跨越式地干。长江出版集团正按照省委竞进提质、速效兼取的要求，为在2020年前进入全国出版行业第一梯队而克难奋进。





