19家企业昨集体登陆四板20家省属国资“僵尸企业”今年退出处置“僵尸企业”有堵亦要有疏全省“放心消费创建”活动如火如荼鄂旅投启动首批退出方案图文：公路箱梁架设完工长江出版集团半年营收同比劲增5倍鄂乡镇走出一家世界级“小”企业
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 第3版 不忘初心 继续前进
·19家企业昨集体登陆四板
·20家省属国资“僵尸企业”今年退出
·处置“僵尸企业”有堵亦要有疏
·全省“放心消费创建”活动如火如荼
·鄂旅投启动首批退出方案
·图文：公路箱梁架设完工
·长江出版集团半年营收同比劲增5倍
·鄂乡镇走出一家世界级“小”企业
湖北日报电子版
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3 不忘初心 继续前进 2016.8.31 星期三
图文：公路箱梁架设完工
    湖北日报讯 28日，由中铁大桥局承建的蒙西华中铁路荆州长江公铁特大桥南岸合建段公路箱梁架设完工。大桥南引桥公铁合建段394.4米，共12孔，96片箱梁。公路箱梁每片长32.15米，高1.80米，宽2.65米。（视界网孟庆虎 摄）


   
　