查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·19家企业昨集体登陆四板 ·20家省属国资“僵尸企业”今年退出 ·处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 ·全省“放心消费创建”活动如火如荼 ·鄂旅投启动首批退出方案 ·图文：公路箱梁架设完工 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 19家企业昨集体登陆四板 · 20家省属国资“僵尸企业”今年 · 处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 · 全省“放心消费创建”活动如火如 · 鄂旅投启动首批退出方案 · 图文：公路箱梁架设完工 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 3 不忘初心 继续前进 2016.8.31 星期三 图文：公路箱梁架设完工 湖北日报讯 28日，由中铁大桥局承建的蒙西华中铁路荆州长江公铁特大桥南岸合建段公路箱梁架设完工。大桥南引桥公铁合建段394.4米，共12孔，96片箱梁。公路箱梁每片长32.15米，高1.80米，宽2.65米。（视界网孟庆虎 摄）





