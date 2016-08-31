查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·19家企业昨集体登陆四板 ·20家省属国资“僵尸企业”今年退出 ·处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 ·全省“放心消费创建”活动如火如荼 ·鄂旅投启动首批退出方案 ·图文：公路箱梁架设完工 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 19家企业昨集体登陆四板 · 20家省属国资“僵尸企业”今年 · 处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 · 全省“放心消费创建”活动如火如 · 鄂旅投启动首批退出方案 · 图文：公路箱梁架设完工 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 3 不忘初心 继续前进 2016.8.31 星期三 实现“僵尸企业”市场出清 鄂旅投启动首批退出方案 湖北日报讯 （记者廖志慧、通讯员於少林）昨从鄂旅投公司获悉，该公司日前印发《第一批“僵尸企业”清理处置实施方案》，今年争取处置“僵尸企业”10家以上。

建立健全优胜劣汰机制，通过“兼并重组一批”“债务重组一批”“破产重整一批”“破产清算一批”“依法注销一批”等处置方式，实现“僵尸企业”市场出清。2016年，争取处置“僵尸企业”10家以上，到2018年，第一批确定的“僵尸企业”基本实现市场出清，公司改制历史遗留问题基本得到解决。

对“僵尸企业”坚定不移地“销号”，对具备盈利能力的企业，鄂旅投支持做大做强。2013年，省国资委将省粮油集团整体划转给鄂旅投。当时的粮油集团年收入仅3亿多元，旗下大大小小公司20多家。金旭农发为粮油进出口集团旗下企业，鄂旅投注入7000万元资本金，引入战略投资者，支持其逆势并购扩张，全力推进金旭农发公司的上市工作。在“新三板”的最后冲刺阶段，鄂旅投旗下恒泰基金公司又再次注资2950万元，完善了它的股东结构和法人治理结构，推动其在“新三板”顺利挂牌。今年前7月，粮油集团完成营业收入10.69亿元,同比增加4.13亿元，净利润2747万元，实现扭亏为盈。

今年南方集团划转到鄂旅投公司后，公司总部迅速提供5000万元资金扶持，并成立法务工作专班，帮助解决历史遗留问题，进一步聚焦文旅主业，形成持续经营能力。

鄂旅投总经理刘俊刚介绍，在处置“僵尸企业”过程中，该公司将积极稳妥做好人员安置工作，切实维护职工合法权益。同时，严格依法办事，按照市场化原则处理退出企业资产及债权债务，依法规范处置国有资产，防止国有资产流失。





