查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·19家企业昨集体登陆四板 ·20家省属国资“僵尸企业”今年退出 ·处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 ·全省“放心消费创建”活动如火如荼 ·鄂旅投启动首批退出方案 ·图文：公路箱梁架设完工 ·长江出版集团半年营收同比劲增5倍 ·鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 19家企业昨集体登陆四板 · 20家省属国资“僵尸企业”今年 · 处置“僵尸企业”有堵亦要有疏 · 全省“放心消费创建”活动如火如 · 鄂旅投启动首批退出方案 · 图文：公路箱梁架设完工 · 长江出版集团半年营收同比劲增5 · 鄂乡镇走出一家世界级“小”企业 3 不忘初心 继续前进 2016.8.31 星期三 商品无假冒 服务无欺诈 投诉无障碍 全省“放心消费创建”活动如火如荼 湖北日报讯 今年上半年全国居民消费稳定增长，最终消费支出贡献率达73.4%，预示着我国经济正在加快实现由投资驱动型向消费驱动型的转变。

近年来，全省工商系统坚持大消费维权理念，以安全放心消费为目标强化市场监管，纠建并举，大力整治侵害消费者合法权益的违法行为，开展放心消费创建，加强消费教育引导，强化12315体系建设，持续优化我省消费环境。

人人都是消费者，营造安全放心的消费环境人人有责。从今天起，省工商局开辟《放心消费创建进行时》专栏，动员全社会的力量，加快推进多元共治消费维权体系建设，助力扩内需、促增长、维稳定，推动湖北经济持续快速增效发展。



从今年6月起，省工商局在全省范围内推动以“商品无假冒、服务无欺诈、投诉无障碍”为目标的“放心消费创建”活动，落实经营主体责任，促进政府领导、部门联动、企业自治、行业自律、社会监督、消费者参与相结合的消费维权多元共治体系形成，该活动得到各地积极响应。

为增强营造安全放心消费环境的整体合力，省工商局积极推动“放心消费创建”，计划用3年左右的时间，通过建立和落实一系列制度机制，强化经营者自律尊权、相关部门监管维权、政企社共建维权站护权，形成一个全社会共同参与的消费维权格局，创建一批放心消费示范单位，其中：创建1万家放心消费示范商户、100条（个）放心消费示范街区、1000家消费维权服务示范站，推动若干有一定基础的行业创建示范行业和部分城市开展示范城市创建试点工作。努力提升消费环境安全度、经营者诚信度、消费者满意度，把湖北打造成为中部地区乃至全国消费环境最优省份。

“放心消费创建”活动得到各地政府和相关部门的积极响应。孝感市政府办公室发文指导开展创建活动，宜昌将“创建最佳放心消费城市”写入市政府工作报告，纳入政府重点工作目标责任制考核，十堰市以“大美十堰·放心消费”为主题开展创建活动。

目前，“放心消费创建”活动正在全省各地蓬勃开展，十堰、襄阳、咸宁、荆门、黄石、荆州、潜江、仙桃等地工商部门纷纷印发创建活动实施方案，截至8月底，全省17个市州均已开展“放心消费创建”创建活动，已有8235家商户，102条（个）街区，1038个维权站和30个城市（含县市）申报参与创建活动。



我就是见不得消费者受苦

——记鄂州市工商局城东分局凤凰工商所消费维权调解员邱永毛



近年来，全省工商系统涌现出一批有专长、善调解的消费维权能手，各地已创建以消费维权能手命名的“调解（维权）工作室”56个，“毛姐调解室”即是其中之一。

8月23日，鄂州市工商局凤凰工商所消费维权调解员邱永毛回访简约造型美发店，听到每天都有持卡消费者来美发、已经消费3万多元时，开心地笑了。

6月15日，鄂州多名消费者投诉圣沙美容美发店关门，预付卡无法使用。邱永毛走访调查多日理清错综复杂的案情，原圣沙店主刘女士、实际经营者洪闹、约定可以共同使用预付卡的名流美容美发店三个当事人互相纠葛；办卡消费者近300人，预付金额达18万元。她花了大半个月抽丝剥茧，调处出皆大欢喜的结局：原圣沙关门，洪闹接收名流美容美发店原店面另开新店，承诺圣沙预付卡可以继续使用。7月18日，邱永毛帮助圣沙、名流办完工商注销登记，为洪闹的新店简约造型办理开业登记。

邱永毛常说：“我就是见不得消费者受苦”，宁愿自己多跑路，为每一个合法权益受到侵害的消费者争取最大限度的保护，今年春节前她接连调处了2起棘手的投诉。

1月13日，孤寡老人王爹爹被流动商贩忽悠买了一台净水器，三天后净水器漏水不能用。邱永毛用四天时间四处寻找，终于在一个偏僻的老城区找到经销商，为靠拾荒挣点生活费的王爹爹追回了1600元。

1月28日，消费者胡先生怒气冲冲投诉，婚房因新买的热水器出水阀爆裂，积水6厘米，实木地板、家具、家电全部毁损。29日，现场调解时，双方剑拔弩张，冲突一触即发，邱永毛春风化雨，引经据典，耐心劝说。2月2日，双方终于达成协议，热水器生产商和经销商一次性赔偿胡先生经济损失4万元。

邱永毛一心扑在消费纠纷调处上，十年骑坏了三辆自行车，成功调处消费纠纷3800件，为消费者挽回经济损失350万元，辖区消费者都称她为毛姐，凤凰工商所成立以她命名的“毛姐调解室”。2014年，她被授予湖北省“三八红旗手”等荣誉称号，入围“中国好人榜”敬业奉献类别候选人。



联合主办：湖北省工商行政管理局 湖北省消费者委员会





