查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行 ·图文：重大项目建设酣 ·孝感与长江证券开展全面战略合作 ·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·蔡甸区查处20名区管干部 ·卫生改革要实现公平可及群众受益 ·现场办理重点提案 ·确保大灾之年不减收 ·湖北省第八届网络文化节启动 ·黄州运用大数据问责34人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 《湖北省物业服务和管理条例》1 · 图文：重大项目建设酣 · 孝感与长江证券开展全面战略合作 · 跨市州“买卖指标”，让土地资源 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 蔡甸区查处20名区管干部 · 卫生改革要实现公平可及群众受益 · 现场办理重点提案 · 确保大灾之年不减收 · 湖北省第八届网络文化节启动 · 黄州运用大数据问责34人 2 时政要闻 2016.8.31 星期三 紧盯惠民政策落实 黄州运用大数据问责34人 湖北日报讯 （记者星星、通讯员蔡进军、彭玲玲）今年以来，黄州区充分发挥大数据监督“利器”作用，紧盯惠民政策落实方面的腐败问题。至昨日，该区共发现问题线索12537条，涉及问题资金584.82万元，现已查实2122条，查处问责34人，其中给予党纪政纪处分12人，立案调查3人，组织处理19人，追缴资金149.55万元。

针对大数据“体检”暴露出来的问题，该区对领取金额很小、主动交代问题、主动上交违纪资金、及时整改的党员干部，对工作失误导致的违规问题，认错态度好的党员干部，采取通报批评、廉政约谈、诫勉谈话等处理；对党员干部截留挪用、虚报冒领、以权谋私、优亲厚友、贪污侵占、失职渎职等问题和拒不整改、抵赖拖延、故意违纪违规等人员，一律由各级纪检监察部门依纪从严处理。





