《湖北省物业服务和管理条例》10月施行图文：重大项目建设酣孝感与长江证券开展全面战略合作跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革蔡甸区查处20名区管干部卫生改革要实现公平可及群众受益现场办理重点提案确保大灾之年不减收湖北省第八届网络文化节启动黄州运用大数据问责34人
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 第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.31 星期三
湖北省第八届网络文化节启动
12项重点活动精彩纷呈
    湖北日报讯 （记者余宽宏、通讯员刘洋）昨日，湖北省第八届网络文化节正式启动，H5创意大赛、网络摄影大赛、微电影大赛、“新长征·在路上”主题网络活动等五大类12项重点精彩活动将轮番上演，给全省2700万网民带来一场网络文化盛宴。
    本届网络文化节以“争做好网民，传递正能量”为主题，由省委宣传部、省互联网信息办公室主办。包括“营造良好网络文化环境”、“传承红色记忆”、“支持原创网络文化精品创作”、“努力构建清朗文明的网络空间”、“激发网民主动参与的积极性”五个板块内容，分为“荆楚风采·我来秀”H5作品创意大赛、“生态湖北·绿色之美”网络摄影大赛、“美丽心灵·点赞湖北”第三届湖北微电影大赛、“魅力湖北·精彩纷呈”全省地方外宣片网络展播、“发现身边的感动”网络微视频大赛、“家乡美·我是家乡代言人”活动、“新长征·在路上”主题网络活动、“新生态·新声代”网络评论大赛、“爱就在身边”网络暖新闻宣传活动、“我参与·我奉献”互联网+公益行动、“我知·我行”网络安全知识大赛、“六个十”湖北网络正能量评选活动等12项具体活动。各项赛事即日起全面启动，预计在今年11月底收官。
    湖北省网络文化协会相关负责人介绍，本届网络文化节将以活动项目为载体，省市县三级联动，线上与线下互动，吸引更多网民的互动参与，参赛作品的后续推广运用也将更加广泛和完善。记者获悉，为吸引广大青少年的参与，国内知名的斗鱼网将采用时兴的网络直播形式参与相关活动。


   
　