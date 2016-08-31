查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行 ·图文：重大项目建设酣 ·孝感与长江证券开展全面战略合作 ·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·蔡甸区查处20名区管干部 ·卫生改革要实现公平可及群众受益 ·现场办理重点提案 ·确保大灾之年不减收 ·湖北省第八届网络文化节启动 ·黄州运用大数据问责34人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 《湖北省物业服务和管理条例》1 · 图文：重大项目建设酣 · 孝感与长江证券开展全面战略合作 · 跨市州“买卖指标”，让土地资源 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 蔡甸区查处20名区管干部 · 卫生改革要实现公平可及群众受益 · 现场办理重点提案 · 确保大灾之年不减收 · 湖北省第八届网络文化节启动 · 黄州运用大数据问责34人 2 时政要闻 2016.8.31 星期三 湖北省第八届网络文化节启动 12项重点活动精彩纷呈 湖北日报讯 （记者余宽宏、通讯员刘洋）昨日，湖北省第八届网络文化节正式启动，H5创意大赛、网络摄影大赛、微电影大赛、“新长征·在路上”主题网络活动等五大类12项重点精彩活动将轮番上演，给全省2700万网民带来一场网络文化盛宴。

本届网络文化节以“争做好网民，传递正能量”为主题，由省委宣传部、省互联网信息办公室主办。包括“营造良好网络文化环境”、“传承红色记忆”、“支持原创网络文化精品创作”、“努力构建清朗文明的网络空间”、“激发网民主动参与的积极性”五个板块内容，分为“荆楚风采·我来秀”H5作品创意大赛、“生态湖北·绿色之美”网络摄影大赛、“美丽心灵·点赞湖北”第三届湖北微电影大赛、“魅力湖北·精彩纷呈”全省地方外宣片网络展播、“发现身边的感动”网络微视频大赛、“家乡美·我是家乡代言人”活动、“新长征·在路上”主题网络活动、“新生态·新声代”网络评论大赛、“爱就在身边”网络暖新闻宣传活动、“我参与·我奉献”互联网+公益行动、“我知·我行”网络安全知识大赛、“六个十”湖北网络正能量评选活动等12项具体活动。各项赛事即日起全面启动，预计在今年11月底收官。

湖北省网络文化协会相关负责人介绍，本届网络文化节将以活动项目为载体，省市县三级联动，线上与线下互动，吸引更多网民的互动参与，参赛作品的后续推广运用也将更加广泛和完善。记者获悉，为吸引广大青少年的参与，国内知名的斗鱼网将采用时兴的网络直播形式参与相关活动。





