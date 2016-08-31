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第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
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《湖北省物业服务和管理条例》1
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图文：重大项目建设酣
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孝感与长江证券开展全面战略合作
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跨市州“买卖指标”，让土地资源
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强化基础 注重集成 完善机制
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蔡甸区查处20名区管干部
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卫生改革要实现公平可及群众受益
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现场办理重点提案
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确保大灾之年不减收
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湖北省第八届网络文化节启动
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黄州运用大数据问责34人
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时政要闻
2016.8.31 星期三
任振鹤要求多措并举拓宽增收渠道
确保大灾之年不减收
湖北日报讯 昨日，全省烟农增收工作座谈会在恩施州召开。副省长任振鹤出席会议并讲话，他要求多措并举拓宽烟农增收渠道，确保大灾之年不减收。
任振鹤对近年来烟叶生产工作取得的成效给予充分肯定。省委、省政府始终把烟叶生产作为烟区脱贫致富的支柱产业来抓，现代烟草产业建设步伐不断加快，产业脱贫和烟农增收成效明显，烤烟上等烟比例高于全国平均水平，烟叶质量进入全国第一方阵。
任振鹤强调，要切实转变现代烟草产业发展方式，在提质、扩规、降本、帮扶、稳价、灾后重建上下功夫，拓宽增收渠道，促进烟农增收。要依靠科技创新、培育特色品牌、加强项目建设，实现烟叶生产严控计划下的控中有为、提质增效。要突出抓好土地流转，加强分类指导，着力解决好“种植户稳定、年限稳定、价格稳定”等突出问题。要提高机械化使用效率，推广运用先进技术，强化社会化服务，降低种烟成本。要不断拓展新领域，在探索新产业新业态新模式上实现增收。要抢抓农时及时补种改种，狠抓政策措施落地。要带着对烟农的深厚感情做好烟叶收购工作，做到优质优价，不压级压价，维护好烟农利益。