查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行 ·图文：重大项目建设酣 ·孝感与长江证券开展全面战略合作 ·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·蔡甸区查处20名区管干部 ·卫生改革要实现公平可及群众受益 ·现场办理重点提案 ·确保大灾之年不减收 ·湖北省第八届网络文化节启动 ·黄州运用大数据问责34人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 《湖北省物业服务和管理条例》1 · 图文：重大项目建设酣 · 孝感与长江证券开展全面战略合作 · 跨市州“买卖指标”，让土地资源 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 蔡甸区查处20名区管干部 · 卫生改革要实现公平可及群众受益 · 现场办理重点提案 · 确保大灾之年不减收 · 湖北省第八届网络文化节启动 · 黄州运用大数据问责34人 2 时政要闻 2016.8.31 星期三 郭生练在座谈会上听取意见反馈 现场办理重点提案 湖北日报讯 （记者杨康）昨日，副省长郭生练召开座谈会，现场办理重点提案。

在省政协第十一届委员会第四次会议上，钱忠东委员提交了《用好科技新九条 促进部属高校科研人才向省属高校流动》的提案。该提案被郭生练列为重点领办件。

座谈会上，郭生练听取了省人社厅、科技厅和教育厅等提案承办单位的工作汇报和钱忠东委员的意见反馈。他指出，我省要发挥科教优势，必须打通科技“新九条”落地的“最后一公里”，深化体制机制改革,加快实施创新驱动发展战略。要允许省属高校设立特聘岗，吸引部署院校的优质教授到地方院校阶段性任职；要重新评估“楚天学者”政策的实际成效，适当对政策进行调整，促进政策长效性发展；要鼓励支持省部属高校退休教授到地方院校任教，设立特聘岗，引导他们为我省人才培养作出贡献。

郭生练强调,打通科技创新与经济发展通道，提升科技实力和自主创新能力，是我省实施人才强省和科技强省战略的关键。省教育厅、人社厅要以此为契机，出台一系列具有全国影响力的人才政策，推动我省真正把科技优势转化为发展优势，为“建成支点、走在前列”作出新贡献。





