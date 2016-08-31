查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行 ·图文：重大项目建设酣 ·孝感与长江证券开展全面战略合作 ·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·蔡甸区查处20名区管干部 ·卫生改革要实现公平可及群众受益 ·现场办理重点提案 ·确保大灾之年不减收 ·湖北省第八届网络文化节启动 ·黄州运用大数据问责34人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 《湖北省物业服务和管理条例》1 · 图文：重大项目建设酣 · 孝感与长江证券开展全面战略合作 · 跨市州“买卖指标”，让土地资源 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 蔡甸区查处20名区管干部 · 卫生改革要实现公平可及群众受益 · 现场办理重点提案 · 确保大灾之年不减收 · 湖北省第八届网络文化节启动 · 黄州运用大数据问责34人 2 时政要闻 2016.8.31 星期三 黄楚平要求 卫生改革要实现公平可及群众受益 湖北日报讯 （记者唐宜贵）昨日，省委常委、宜昌市委书记黄楚平主持召开宜昌市委常委（扩大）会议，传达学习全国卫生与健康大会和省委常委扩大会议精神。他在研究贯彻落实工作时要求，宜昌卫生改革的目标，就是要公平可及，群众受益。

黄楚平说，全国卫生与健康大会，是在我国全面建成小康社会进入决胜阶段、医药卫生体制改革进入攻坚时期、健康中国建设全面推进之际召开的一次重要会议，具有里程碑意义。习近平总书记的重要讲话，全面总结了我们党领导卫生与健康事业取得的辉煌成就和积累的基本经验，深刻阐述了推进健康中国建设的重大意义、指导思想、工作方针、目标任务和重大举措，是指导健康中国建设的纲领性文献。全市上下要迅速掀起学习宣传贯彻的热潮，牢固树立人民至上理念。

黄楚平要示，宜昌要以改革创新为动力，打造健康城市升级版。宜昌互联网+分级诊疗工作为重中之重，要以此为抓手，深入推进改革发展，这是宜昌的特色，也符合中央精神；要将健康改革融入全局，健康服务贯穿全程，健康效益惠及全民；大力发展健康互联网、健康医疗、健康养老、健康食品和健康旅游等五大健康产业，全面推进宜昌现代化特大城市建设。





