查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行 ·图文：重大项目建设酣 ·孝感与长江证券开展全面战略合作 ·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来 ·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革 ·蔡甸区查处20名区管干部 ·卫生改革要实现公平可及群众受益 ·现场办理重点提案 ·确保大灾之年不减收 ·湖北省第八届网络文化节启动 ·黄州运用大数据问责34人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体育 第11版 : 论丛 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 时政要闻 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第9版 : 综合新闻 · 《湖北省物业服务和管理条例》1 · 图文：重大项目建设酣 · 孝感与长江证券开展全面战略合作 · 跨市州“买卖指标”，让土地资源 · 强化基础 注重集成 完善机制 · 蔡甸区查处20名区管干部 · 卫生改革要实现公平可及群众受益 · 现场办理重点提案 · 确保大灾之年不减收 · 湖北省第八届网络文化节启动 · 黄州运用大数据问责34人 2 时政要闻 2016.8.31 星期三 蔡甸区查处20名区管干部 湖北日报讯 (记者李卫中)昨日，武汉市蔡甸区有关部门向媒体通报，该区科技和经济信息化局局长等20名区管干部违纪违规，被给予党纪政纪处分。

蔡甸区科技和经济信息化局主要负责人违反中央八项规定精神、超标准使用办公用房典型案件，涉及4名责任人受严处。科技和经济信息化局局长、党委副书记刘智龙超标准使用办公用房，给予党内严重警告处分；党委书记张火平未履行党风廉政建设主体责任，给予诫勉问责；纪委书记鄢少泉履行监督责任不力，给予党内警告处分；负责局机关后勤工作的责任人万少刚未正确履行工作职责，给予党内严重警告处分，并调离工作岗位。

蔡甸区委要求全区从这几起典型案件中汲取深刻教训，深入落实党风廉政建设“两个责任”，切实把全面从严治党的要求落到实处。





