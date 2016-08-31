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昨日，5000亩补充耕地指标挂牌交易，鄂州、宜昌两地买卖成功，实现双赢。这在我省土地管理史上具有里程碑意义。

此次交易成功，让耕地后备资源匮乏的鄂州及时获得占补指标，有效缓解耕地占补压力，可促进建设项目尽快落地。

鄂州市副市长吴友安欣喜地说，鄂州用地指标紧缺，一大批高新技术项目、民生项目落不了地。5000亩的补充耕地指标，将助推鄂州经济发展上新台阶。

“这次我们是有备而来，来之前，市委、市政府高度重视，专门开会研究竞拍方案，志在必得。我们按成本预算过，每亩6万多元的均价，物有所值。”吴友安说。

目前，我省耕地后备资源已严重不足。第二次土地调查结果显示，全省耕地总面积7985万亩，人均耕地1.30亩，比全国平均水平低0.22亩，实际可供开发耕地资源只有150万亩。

省国土资源厅耕地保护处处长文峰介绍，根据我国土地使用政策，建设用地占用耕地的，必须“占一补一”、“占优补优”，以使耕地达到“占补平衡”。

但是，我省各市州之间可供补充的耕地后备资源并不平衡。有的地方，像鄂州、武汉后备补充耕地资源十分欠缺，而有的地方则相对宽裕。后备补充耕地资源较少的地方如果有建设项目，只有向后备补充耕地资源丰富地区购买指标。

地区间的不平衡，形成了经济发展中的瓶颈。

为妥善解决问题，实现资源市场化管理，经过长时间调研论证，今年3月29日省政府办公厅出台《湖北省补充耕地指标交易管理暂行办法》，为我省利用市场手段优化配置补充耕地指标资源提供了依据和途径。

补充耕地指标的交易成功，也意味着全省统一的补充耕地指标交易平台正式搭建。

“平台目的在于提升出让耕地指标的价值，杜绝暗箱操作，减少补充耕地指标的行政干预。”省国土整治局局长陈新华说，易地占补平衡将有利于在更大范围内实现土地资源的有效配置。





