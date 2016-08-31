《湖北省物业服务和管理条例》10月施行图文：重大项目建设酣孝感与长江证券开展全面战略合作跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革蔡甸区查处20名区管干部卫生改革要实现公平可及群众受益现场办理重点提案确保大灾之年不减收湖北省第八届网络文化节启动黄州运用大数据问责34人
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 第2版 时政要闻
·《湖北省物业服务和管理条例》10月施行
·图文：重大项目建设酣
·孝感与长江证券开展全面战略合作
·跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·蔡甸区查处20名区管干部
·卫生改革要实现公平可及群众受益
·现场办理重点提案
·确保大灾之年不减收
·湖北省第八届网络文化节启动
·黄州运用大数据问责34人
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.31 星期三
解读我省首次补充耕地指标拍卖——
跨市州“买卖指标”，让土地资源活起来
    湖北日报讯 记者陈岩 通讯员洪艳华 操胜利

    昨日，5000亩补充耕地指标挂牌交易，鄂州、宜昌两地买卖成功，实现双赢。这在我省土地管理史上具有里程碑意义。
    此次交易成功，让耕地后备资源匮乏的鄂州及时获得占补指标，有效缓解耕地占补压力，可促进建设项目尽快落地。
    鄂州市副市长吴友安欣喜地说，鄂州用地指标紧缺，一大批高新技术项目、民生项目落不了地。5000亩的补充耕地指标，将助推鄂州经济发展上新台阶。
    “这次我们是有备而来，来之前，市委、市政府高度重视，专门开会研究竞拍方案，志在必得。我们按成本预算过，每亩6万多元的均价，物有所值。”吴友安说。
    目前，我省耕地后备资源已严重不足。第二次土地调查结果显示，全省耕地总面积7985万亩，人均耕地1.30亩，比全国平均水平低0.22亩，实际可供开发耕地资源只有150万亩。
    省国土资源厅耕地保护处处长文峰介绍，根据我国土地使用政策，建设用地占用耕地的，必须“占一补一”、“占优补优”，以使耕地达到“占补平衡”。
    但是，我省各市州之间可供补充的耕地后备资源并不平衡。有的地方，像鄂州、武汉后备补充耕地资源十分欠缺，而有的地方则相对宽裕。后备补充耕地资源较少的地方如果有建设项目，只有向后备补充耕地资源丰富地区购买指标。
    地区间的不平衡，形成了经济发展中的瓶颈。
    为妥善解决问题，实现资源市场化管理，经过长时间调研论证，今年3月29日省政府办公厅出台《湖北省补充耕地指标交易管理暂行办法》，为我省利用市场手段优化配置补充耕地指标资源提供了依据和途径。
    补充耕地指标的交易成功，也意味着全省统一的补充耕地指标交易平台正式搭建。
    “平台目的在于提升出让耕地指标的价值，杜绝暗箱操作，减少补充耕地指标的行政干预。”省国土整治局局长陈新华说，易地占补平衡将有利于在更大范围内实现土地资源的有效配置。


   
　