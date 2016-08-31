强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革图文：智能装备显身手宜都、大冶再次上榜百强长江出版集团半年营收同比劲增5倍传播信仰火种30年不辍我省编制灾后水利恢复重建方案我省首次公开拍卖补充耕地指标恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
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 第1版 要闻
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·图文：智能装备显身手
·宜都、大冶再次上榜百强
·长江出版集团半年营收同比劲增5倍
·传播信仰火种30年不辍
·我省编制灾后水利恢复重建方案
·我省首次公开拍卖补充耕地指标
·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.8.31 星期三
我省编制灾后水利恢复重建方案
规划项目9000余个 概算总投资千亿元
    湖北日报讯 （记者黄中朝）昨日获悉，按照省委、省政府关于灾后重建的系列决策部署，省水利厅编制了《湖北省加快灾后水利薄弱环节建设实施方案（2016—2019）》，方案规划项目 9140个，概算总投资1001.43亿元。
    重建方案坚持生态优先、标本兼治，重点抓好中小河流系统治理、1365座病险水库除险加固，增加易涝地区排涝能力，新增每秒2000立方米的入江外排能力；建设提高山洪灾害预警能力；对牛山湖等已实施破垸分洪的湖泊，实行永久性退垸还湖，恢复白鹭湖、三湖等已消失的部分湖泊。实施斧头湖与西凉湖、汤逊湖与梁子湖、汉江与长湖等江河湖库水系连通，加快省级分蓄洪区安全设施建设；计划用3年时间，基本完成梁子湖、洪湖、黄盖湖、龙感湖等重点湖泊堤防整治加固任务；加强城市管廓建设，建设抽排泵站体系，有效解决城市“看海”问题；建立覆盖省、市、县三级防汛抗旱物资储备体系，恢复和新增一批水文设施，解决部分湖泊和城市水文监测空白问题。
    重大项目提前谋划，提前推进项目前期工作，确保资金一到，马上启动建设。目前，按照当年水毁当年修复的要求，已安排资金3亿多元，全省各地堵口复堤等水利工程水毁设施修复已全面开工，有的已建设完成。


   
　