强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革图文：智能装备显身手宜都、大冶再次上榜百强长江出版集团半年营收同比劲增5倍传播信仰火种30年不辍我省编制灾后水利恢复重建方案我省首次公开拍卖补充耕地指标恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
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 第1版 要闻
·强化基础 注重集成 完善机制 严格督察 按照时间表路线图推进改革
·图文：智能装备显身手
·宜都、大冶再次上榜百强
·长江出版集团半年营收同比劲增5倍
·传播信仰火种30年不辍
·我省编制灾后水利恢复重建方案
·我省首次公开拍卖补充耕地指标
·恩施荣膺全国民族团结进步创建活动示范州
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1 要闻 2016.8.31 星期三
图文：智能装备显身手
    湖北日报讯 昨日，位于鄂州的华工科技智能制造装备产业园厂房内，工人在调试为某汽车厂家制造的激光焊接生产线设备。华工科技激光设备制造加大向智能制造转型力度，今年上半年销售收入同比增长71.08%。（记者张朋 视界网李慧 俞智君 摄）


   
　