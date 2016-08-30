查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 专题 ·图文：颂大教育 打造一个“人人受益”的教育信息化系统 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：颂大教育 打造一个“人人 12 专题 2016.8.30 星期二 图文：颂大教育 打造一个“人人受益”的教育信息化系统 湖北日报讯 图为：第三届智慧校园建设高端论坛现场

图为：颂大教育“一核N驱”产品架构图

图为：第三届智慧校园建设高端论坛参会代表签名

图为：水果湖二小与新疆博乐小学互动直播课堂现场

图为：江西九江某学校使用颂大云电子书包上课

图为：颂大教育董事长徐春林接受媒体采访



“目前‘智慧校园’尚处在落地应用的探索期，未来随着信息化成为必然趋势，这一模式将逐步普及，变成常态，让更多的教育相关者受益。”这是在第三届智慧校园建设高端论坛上，武汉颂大教育科技股份有限公司（以下简称“颂大教育”）董事长徐春林的观点。

作为教育大省，湖北一直在教育信息化方面展开积极探索与推进。8月6日，以“教育信息化落地应用之千校联盟”为主题，由湖北中小学素质教育研究中心主办、湖北日报协办、颂大教育承办的第三届智慧校园建设高端论坛在汉举办。

据悉，这已是颂大教育连续3年承办智慧校园建设高端论坛。2014年，颂大教育提出智慧校园建设的基本标准，用30万元建设数字化校园的基础模型，完成学校级信息的收集和应用。2015年，颂大教育又提出了“一核N驱”的构想，在云平台的基础上叠加了其它应用，以常态化应用驱动智慧校园的发展。2016年，在第三届智慧校园论坛上，颂大提出了“千校联盟”的概念，用群体智慧探索与创造教育新模式。



“在线教育”兴起 填补传统教育模式空白点

粉笔划过黑板的吱嘎声，摊开书本上圈划的重点，郑重填写的纸质志愿书，怀着忐忑心情拨通的招考查询电话……

当上一辈的记忆还停留在“一根粉笔、一面黑板、一本书、一张卷子”的学生时代，他们下一辈所面临的，处处与“互联网”共融共生的教育信息化浪潮已汹涌而来。

从最初的孔子收徒，到私塾教学，再到班级授课，中国传统教育经历了近3000年的演变。随着时代的不断进步，传统教育模式的短板也逐渐显现——生产螺钉、螺帽似的“工厂式”、“填鸭式”教学缺乏对学生个性的培养，教学环境是封闭的、单向的，无法全面调动学生的积极性与能动性。

对此，徐春林预测，随着互联网应用普及与技术革新，“在线教育”不断兴起，将涌现出越来越多“没有围墙的学校”，未来教育模式将不再受时间和空间限制，逐渐演变成“随时随地的学习”。

作为一家草创于2005年武汉光谷，从“让教师快乐教书、让学生快乐学习、让管理更加科学、让质量全面提升”的愿景出发，深根于基础教育领域，专注于教育信息化应用环境建设、教育软件及系统研发、教育云平台运营服务的企业，历经11年耕耘与发展，目前颂大教育产品与服务已覆盖全国50多个地市、400多个县区、12000多所学校，存储有2000多万名师生的海量数据信息。

如今，颂大教育业务板块已进一步拓展，譬如在线教育已成为颂大教育新的数据运营业务增长点。徐春林介绍，颂大教育已创办知名教师在线教学的“颂大学堂”，为小学一年级到高中三年级学生开辟网上学习空间。

对于颂大教育涉足教育信息化领域，徐春林用“填补一个空白，踏入一个领域”来形容。

他介绍，在颂大教育的战略构架之中，2012年以前做“软件+服务”，2013—2014年是“软件+硬件+服务”，2014—2015年是“软件+硬件+内容+服务”，未来则将启动“软件+硬件+内容+服务+运营”，上下游链条相辅相成，不断延展。“颂大教育产品和业务不断组合、不断完善的过程，也正是这个行业变化的过程，每一步都踩着中国教育信息化产业发展的节拍，与时代共振，与趋势共鸣。”他表示，未来颂大教育的体系将涵盖与推及到更多层面，从学生、老师、学校，到家长，甚至全社会，致力打造一个“人人受益的教育生态系统”。

在徐春林眼中，教育信息化的本质是数据，而颂大做的是将服务中收集的大量教育数据分析提炼，不仅获取商业价值，更产生社会价值。



一核N驱战略 构建“智慧校园”系统链条

在许多人的概念之中，“教育信息化”究竟是什么？“教育信息化，旨在促进信息技术与教育教学的深度融合，如果没有数据，根本谈不上融合，更不可能有深度。”在2015年的第二届智慧校园建设高端论坛上，徐春林发表了《智慧校园还只是一种“愿景”》的重要观点。

颂大教育产品的研发，就是让各类数据在云平台上流转、共享，为不同用户提供不同维度的数据应用服务。

以这些涵盖方方面面的系统应用为代表，一个串联学生、班级、教师、学校、家长与教育机构五大主体空间的“云服务平台”成型。在这一平台之上，颂大教育以“一核N驱”产品战略，致力打造一条多维与完善的“智慧校园”系统链条。其中，“一核”即颂大教育云平台，“N驱”即颂大云电子书包、云网阅、云录播、云课堂、云教培、云家教、云穿戴设备等一系列教育信息化关联匹配产品。

目前，这一平台已经实现产品间数据与信息的互通互联，如，云书包能加强教学互动；备授课系统能强化教师课前、课中环节对信息技术的应用；云师训能帮助提升教师的教育信息化能力，提高教学素养；云网阅系统能运用大数据有效检测教学成果；通过运用云录播系统，完成数据交互，提高校际之间的交互能力，促进教学资源互动、教育均衡发展和教育信息化的落地应用。

在徐春林看来，现在学校硬件设施差距越来越小，教育的真正差距开始在数据发掘和应用上产生。“一个班有很多学生，每个学生情况都会有差别。如果我们能让教师精准快速地收集学生信息，并对其进行加工、分析，为学校教师调整和改进教学方法提供指导，就会促进因材施教、提高教学质量。”

对一个区域而言，颂大教育产品则具备更大意义。“颂大教育产品能通过数据处理，对一定区域、学校、学科、班级、学生单次、单科、单题和多次、多科考试成绩做统计，并进行诊断分析，为教育管理部门提供科学、真实、有效的教学质量管理信息。”徐春林说。

登录颂大教育的“教育测评系统”，一个有关“鹤峰县2016年春季期末考试（6年级）科目正态分析表”的曲线图清晰呈现。左侧工具栏上，还有“学生成绩明细”、“N分一段动态表”、“前N名各校人数”、“科目正态分析表”、“平均分系数对比”等数据与表格对比。

依托公司承建的湖北省中考中招服务平台，颂大教育通过“湖北中考”微信公众号推出在线教育服务，提供“决胜中考资源包”、“颂大易查”和“升学帮”等应用服务。“湖北中考”自2016年4月中旬上线以来，注册用户已覆盖湖北省87%的中考考生。近期还推出家长俱乐部，建立“家长微校”，首批制作20门家长必修课程，得到家长和社会的极大欢迎。

以这些对常规教育、教学与教研模式“润物细无声”式的渗透与改变，颂大教育成为推进目前国内教育产业的颠覆性变革之中的重要力量之一。



启动“千校联盟”打造信息共享与开放平台

在教育信息化推进之中，从个体，到群体，再到强调全教育生态。

对此，颂大教育充分发挥自身作为中国教育信息化产业生力军的作用，启动“千校联盟”战略。

在第三届智慧校园建设高端论坛上，湖北省特级教师、华中师范大学考试研究院考试科学研究中心主任王后雄这样阐释他对“千校联盟”战略的理解：

“这一模式，将构建具有中国特色、跨区域、跨校际可比的基础教育质量监测与质量提升服务体系，科学、准确‘把脉’全国基础教育质量状况，推动区域及学校教育管理和决策的科学化，深入开展学校学科教学质量深度诊断，充分发挥教育专家在教育诊断中的指导作用，推动我国基础教育质量水平不断提升。”他说，“‘千校联盟’将为学校与外部世界提供相互交流的接口，为学校提供透明高效教学诊断CT服务平台，为学生提供基于学科个性化定制服务。”

作为这一战略的倡导者与发起者之一，颂大教育总裁丁卫华表示，“千校联盟”的组建，是颂大教育利用自身多年在中国教育信息化领域的耕耘、播种与果实，又一次顺势而为，顺时而动。

“2017年，普通高考各科将使用全国统一命题试卷，这就意味着所有的学生、所有的学校、所有的区域与省市都站在了同样一条起跑线上，不再划分原来的‘湖北卷’‘河南卷’‘山东卷’等，而是在同一个试卷的标尺下进行衡量与竞争。”他说，“这就逼着我们的学校必须适应，必须打开个体的限制，不仅要跟同县、同区的学校对比，还要跟同市、同省的学校对比，甚至还要跟全国的学校对比，要看看我们的教学究竟处于一个怎样的占位情况。”

然而，对于传统教育来说，学校之间有着明显的行政区域划分与管理序列，没有一个统一的纽带将其汇聚在一起。这样的信息壁垒如何打破，如何共融？“千校联盟”就是要建立一个这样的平台，以考试为核心，统一标准，统一形式，开展教学质量分析和学科建设分析，以一个开放的格局，将各个学校的考试数据、教学经验、教学成果、教学理念整合在一起，大家相互学习分享，并通过颂大教育提供的大数据分析进行借鉴、对比与决策参考。

带着这些思考与探索，颂大教育再次走在前列。

以在全国服务五六十个地市州、几万所学校、数千万师生的庞大资源基础、海量数据储备，颂大教育的“千校联盟”应运而生，并迅速推进。

这一平台，将以“开放、共享、交互、协作”理念，打造一个汇聚与吸纳更多一线、骨干教育工作者的体系；同时汇集海量的一手数据，对全省、全国范围的教学质量与学科建设进行统计与分析，促进优质资源的共建与共享，共同推进教育信息化产业革新进程。



奋进步伐不止成就新三板“最具成长力企业”

作为一艘行业巨舰，颂大教育的航行轨迹已经覆盖国内诸多区域。

在湖北、湖南、江西、安徽、河南、福建、北京、陕西、广东、广西、云南、贵州、甘肃等省市，颂大教育均有布局。其中，有许多省会发达城市，也不乏偏远落后地区。

对此，徐春林表示：“边远、少数民族地区是教育欠发达、更需要得到帮助的地方，那里亟需‘雪中送炭’，企业的市场机会、拓展空间也会更大。”

2015年7月，颂大教育与湖北省教育信息化发展中心签署“湖北——新疆远程同步教学系统建设捐赠项目”协议。新疆博乐市锦绣小学收到来自颂大捐赠的“远程同步教学系统”，并于当年9月1日正式投入使用。

从此，锦绣小学和武汉市水果湖第二小学师生在系统上开展同步课堂教学、互动学习、网络教研和学习交流等活动，实现湖北新疆地区师生远程共享优质资源、不同民族师生“面对面”交流。

不同城市开疆拓土的同时，颂大教育也利用企业的技术与资源优势，为不同地区定制区域化的教育解决方案。

“各个地区的教育信息化水平参差不一，基础不同、投入不同、学生不同、学校分布和教学状况不同，各个地区的教育信息化方案也可能不一样。”他说，“对此，颂大教育有针对性、量体裁衣的为区域化提供相应解决方案。”

以广西某市为例，2009年徐春林初次拜访当地教育局，该局负责人表示市委书记曾嘱托：“给你们5年时间，把我们这里的孩子弄一个到清华、北大去上学。”

颂大教育进入后，展开深入调研与分析，从薄弱环节入手，协助当地从顶层规划、教学方法、学校配置、老师组合等方面做改革，并协助当地的老师到华师一附中交流学习。2011年高考结束后，教育局领导兴奋地给徐春林打来电话，说：“任务完成了！”当年，该市一共有12名考生的录取分数线超越清华与北大。自此，颂大教育成为当地教育信息化改革的长期合作对象之一。

在恩施州，颂大教育建立了“教育云平台”，目前当地已有1万余名教师，22万余名学生注册进入颂大“教育云平台”。老师们每天在课内网上备课、分享教学资源，还能向学生推送电子作业。

为满足不同地区对教育信息化建设的特殊需求，颂大教育开始尝试“政府和社会资本合作的（PPP）建设运营模式”，即政府通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立利益共享、风险分担的模式及长期合作。

2015年3月，颂大教育中标湖南岳阳市教育信息化项目，签署教育信息化PPP整体运营建设项目协议，获得15年教育信息化领域独家特许运营权，而颂大教育也成为全国第一个在教育领域采用PPP模式经营的公司。

针对边远地区教育经费不足的问题，颂大教育则采用“融资租赁”模式，以减轻地方资金压力。

教育信息化实施的根本在应用，关键是教师。一些地区教师面对现代教学工具和手段更新，会有不适应、不想用、不会用现象。对此，颂大教育也构建了一套服务体系。

颂大教育建立了一个教育信息技术培训学院，在培训提升教师信息素养的同时，也开辟了新的业务板块。

以这样的城市布局与服务优化战略，颂大教育迅速成长为中国教育信息化产业的一匹黑马。

2015年，颂大教育实现营业收入2.53亿元，同比增长287.94％；净利润3193.33万元，同比增长93.80％。2016年，颂大教育入选“首批武汉市大数据企业”，并荣登“新三板最具成长潜力企业榜”。在其发布的2016年企业上半年年报之中，1－6月颂大教育实现营业收入1.74亿元，较上年同期增长473.89%。

高速成长的背后，颂大教育也将“责任”与“情怀”深刻融入企业发展的基因之中。

“在湖北省内，我们的很多产品是服务大于盈利。”徐春林以“湖北中考”微信公众号为例，其中试卷真题下载完全免费，名师精品课程视频下载也以3元、5元、8元到数十元不等。

“我们希望，让学生与家长只需花费一次早餐的价格，就能享受高品质的教育信息化服务。”他说，教育产业是一个有情怀的产业，颂大教育也要做一个有情怀的企业。

以这样的坚持与信念，深度服务基础教育的同时，颂大教育也在幼儿教育领域展开布局。

2016年1月，颂大投资的全资子公司“颂大童心”正式成立，在湖北、湖南、河南、贵州与海南等地，通过“直营+加盟”相结合的方式扩展颂大智慧幼儿园、幼教课程、幼教信息化管理等产品和服务。作为公司幼儿园业务的管理与运营平台，引入了原北京红缨教育集团的专家，组成具备丰富幼儿园管理经验的管理团队。此前，以国学教育为重点的童学馆、以内容运营为主的丁丁阳光数据相继得到颂大注资；目前，已经在全国范围内建成子公司8家，一个涵盖基础教育全产业链的颂大教育泛集团公司正在形成。

“教育永远都是一个朝阳产业。”谈及颂大的未来发展，徐春林语气坚定，信心满满：“我们的目标是要做中国教育的培生。”



结语

在颂大教育体验中心的墙上，一个树形的模型上引人注目。在分出的枝干之上，记录了自2005年起，企业一步一步发展的大事与印记。

11载深耕，雄心依旧，情怀不改。在“互联网+”的沃土之上，颂大教育这株曾经的小小嫩苗，正向着参天大树的目标，努力拔节长高。





