图文：12强赛首战越来越近了图文：这是一场特别的中韩对话实行退税无纸化管理微党课激发大动力中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告岗位练兵强素质打好精准扶贫组合拳声明世界杯扩军传闻再度来袭全面落实《问责条例》高效工作受肯定产权转让公告图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团今送43人赴西班牙留学体坛简讯
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 第11版 体育
·图文：12强赛首战越来越近了
·图文：这是一场特别的中韩对话
·实行退税无纸化管理
·微党课激发大动力
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·岗位练兵强素质
·打好精准扶贫组合拳
·声明
·世界杯扩军传闻再度来袭
·全面落实《问责条例》
·高效工作受肯定
·产权转让公告
·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团
·今送43人赴西班牙留学
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湖北日报电子版
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11 体育 2016.8.30 星期二
体坛简讯
    湖北日报讯 ●第十五届残奥会中国体育代表团出征动员大会29日下午在京举行，308名中国运动员将奔赴里约残奥会赛场，展现他们的竞技能力和意志品格。
    ●阿根廷男足国家队昨日公布备战9月初两场世预赛的27人大名单，在6月底宣布退出国家队的梅西重新披上蓝白间条衫，并将继续担任队长。


   
　