查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：12强赛首战越来越近了 ·图文：这是一场特别的中韩对话 ·实行退税无纸化管理 ·微党课激发大动力 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·岗位练兵强素质 ·打好精准扶贫组合拳 ·声明 ·世界杯扩军传闻再度来袭 ·全面落实《问责条例》 ·高效工作受肯定 ·产权转让公告 ·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团 ·今送43人赴西班牙留学 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：12强赛首战越来越近了 · 图文：这是一场特别的中韩对话 · 实行退税无纸化管理 · 微党课激发大动力 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 岗位练兵强素质 · 打好精准扶贫组合拳 · 声明 · 世界杯扩军传闻再度来袭 · 全面落实《问责条例》 · 高效工作受肯定 · 产权转让公告 · 图文：澳门喜迎国家奥运精英代表 · 今送43人赴西班牙留学 · 体坛简讯 11 体育 2016.8.30 星期二 体坛简讯 湖北日报讯 ●第十五届残奥会中国体育代表团出征动员大会29日下午在京举行，308名中国运动员将奔赴里约残奥会赛场，展现他们的竞技能力和意志品格。

●阿根廷男足国家队昨日公布备战9月初两场世预赛的27人大名单，在6月底宣布退出国家队的梅西重新披上蓝白间条衫，并将继续担任队长。





