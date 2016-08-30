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图文：澳门喜迎国家奥运精英代表
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体坛简讯
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体育
2016.8.30 星期二
体坛简讯
湖北日报讯 ●第十五届残奥会中国体育代表团出征动员大会29日下午在京举行，308名中国运动员将奔赴里约残奥会赛场，展现他们的竞技能力和意志品格。
●阿根廷男足国家队昨日公布备战9月初两场世预赛的27人大名单，在6月底宣布退出国家队的梅西重新披上蓝白间条衫，并将继续担任队长。