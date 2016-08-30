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去年，武汉市足协启动海外培星计划，计划五年总共送出一百名武汉伢在巴塞罗那接受巴萨俱乐部青训合作伙伴的培训。“五年为一个周期，每年送过去20名12岁左右的孩子，到第五年，应该有大约100名小球员。”武汉市足协一位负责人表示，这样的规模，在武汉地区青训历史上没有先例。孩子们将在巴塞罗那接受培训，这里有大名鼎鼎的巴萨俱乐部，也是西班牙青训最好的地区。

去年送出去的首批20名球员，在西班牙受训一年后，从球技到个人成长都提升不少。一名小球员的家长说：“孩子去西班牙后，长大了，知道会关心人了。”据了解，在西班牙期间，这批孩子每周都有高水平的热身赛可以踢，见识了国外的足球理念，也明白足球该怎么去踢了。此外，首批出去的孩子们，语言能力也得到了提高，甚至有孩子可以独自出去游玩而不用家长陪伴。正是这第一年所取得的成绩，使得武汉市足协决定加大力度，今年又大幅增加了前往西班牙留学的名额。

如果一切顺利，五年之后，武汉将拥有至少100名从12岁到16岁五个年龄阶段的优秀小球员，他们将组成乙级队，踏上职业足球的舞台，成为武汉足球重新腾飞的希望。





