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据新华社澳门29日电 乐曲声、旗浪声、欢呼声、尖叫声……29日下午的澳门外港码头，因里约奥运会国家奥运精英代表团的到来沸腾起来。

由国家体育总局局长刘鹏任团长的里约奥运会国家奥运精英代表团一行共64人。他们结束在香港的行程后乘船抵达澳门。代表团成员中既有郎平、刘国梁等著名教练员，也有张继科、孙杨、朱婷、吴敏霞等金牌名将，还有傅园慧、林丹、苏炳添等“人气选手”。

16时20分许，欢快的乐曲响起，期待中的英雄们终于出现。250位身着靓粉色T恤的澳门青少年手舞国旗、区旗夹道欢迎。等候在场外的澳门居民大声呼喊着奥运精英们的名字，代表团成员应声向澳门居民挥手致意。“能亲眼见到张继科太幸福了！”澳门嘉诺撒圣心女子中学学生刘海滢为了迎接心目中的“男一号”，专门制作了写有他名字的彩色横幅。她说，喜爱张继科，是因为他身上有一股一路走来自强不息的韧劲儿。刘海滢告诉记者，她在几天前通过长达10个小时的排队，拿到了国家奥运精英运动员联欢会的入场券。“不过，最最幸运的还是我们学校的运动队，他们会有机会和运动员们一起打球和比赛！”

连日来，澳门媒体纷纷以专栏、特刊、号外等形式，着重报道奥运精英们的故事。澳门第一大报《澳门日报》29日起出版“特刊”，以女排运动员在里约奥运会上登上冠军领奖台的巨幅图片作为首刊照片，烘托出喜气、热烈的气氛。澳门收视率最高的电视台澳广视派出近60人次的记者投入了此次报道，他们将对30日举行的国家奥运精英运动员联欢会进行直播，预计收视率将创近年来新高。

国家奥运精英代表团将于9月1日早上离开澳门。





