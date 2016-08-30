查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：12强赛首战越来越近了 ·图文：这是一场特别的中韩对话 ·实行退税无纸化管理 ·微党课激发大动力 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·岗位练兵强素质 ·打好精准扶贫组合拳 ·声明 ·世界杯扩军传闻再度来袭 ·全面落实《问责条例》 ·高效工作受肯定 ·产权转让公告 ·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团 ·今送43人赴西班牙留学 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：12强赛首战越来越近了 · 图文：这是一场特别的中韩对话 · 实行退税无纸化管理 · 微党课激发大动力 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 岗位练兵强素质 · 打好精准扶贫组合拳 · 声明 · 世界杯扩军传闻再度来袭 · 全面落实《问责条例》 · 高效工作受肯定 · 产权转让公告 · 图文：澳门喜迎国家奥运精英代表 · 今送43人赴西班牙留学 · 体坛简讯 11 体育 2016.8.30 星期二 产权转让公告 湖北日报讯 经中国农业银行股份有限公司批准，中国农业银行股份有限公司黄冈经济开发区支行拟将所持有的韶山毛泽东纪念园有限公司5.68%股权公开转让。经评估：标的公司总资产5852.35万元，总负债1017.40万元，净资产4834.95万元。此次转让标的对应评估值为274.63万元。挂牌价格为275万元。

请有意受让并符合受让条件者于2016年9月27日16：30前到我所办理意向受让报名登记手续。详情请查阅我所网站http://www.ovupre.com。

公告期：2016年8月30日至2016年9月27日止

联系电话：027-67885683

联系人：陈倪鹏 陈源

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷资本大厦5楼

武汉光谷联合产权交易所

2016年8月30日





