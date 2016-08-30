图文：12强赛首战越来越近了图文：这是一场特别的中韩对话实行退税无纸化管理微党课激发大动力中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告岗位练兵强素质打好精准扶贫组合拳声明世界杯扩军传闻再度来袭全面落实《问责条例》高效工作受肯定产权转让公告图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团今送43人赴西班牙留学体坛简讯
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第11版 体育
·图文：12强赛首战越来越近了
·图文：这是一场特别的中韩对话
·实行退税无纸化管理
·微党课激发大动力
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·岗位练兵强素质
·打好精准扶贫组合拳
·声明
·世界杯扩军传闻再度来袭
·全面落实《问责条例》
·高效工作受肯定
·产权转让公告
·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团
·今送43人赴西班牙留学
·体坛简讯
湖北日报电子版
----  
 
11 体育 2016.8.30 星期二
江岸区地税局
高效工作受肯定
    湖北日报讯 近日，江岸区某公司向江岸区地税局发来感谢信，以感谢该局干部、职工优质的工作作风和高效率的工作流程，避免了该公司面临停工而产生巨大经济损失。
    金税三期上线期间，由于系统切换无法开出税票，该公司某项目急需缴纳契税后到相关部门办理有关手续才能照常开展，如耽误就会造成损失，为了解决他们的燃眉之急，江岸区地税局干部徐超、王凤华通过多方联系、协调各个部门，最终在政策许可范围内促成纳税人缴纳了税款，使其能够及时办理后续手续。该公司表示从该局干部、职工身上看到了热忱服务和主动作为。
    今年来，该局坚持“两学一做”教育活动，让工作高效贯彻始终，对干部、职工严格要求，提高工作效率，贴近纳税人、贴近群众，受到广泛好评。
（张晶）


   
　