查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：12强赛首战越来越近了 ·图文：这是一场特别的中韩对话 ·实行退税无纸化管理 ·微党课激发大动力 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·岗位练兵强素质 ·打好精准扶贫组合拳 ·声明 ·世界杯扩军传闻再度来袭 ·全面落实《问责条例》 ·高效工作受肯定 ·产权转让公告 ·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团 ·今送43人赴西班牙留学 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：12强赛首战越来越近了 · 图文：这是一场特别的中韩对话 · 实行退税无纸化管理 · 微党课激发大动力 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 岗位练兵强素质 · 打好精准扶贫组合拳 · 声明 · 世界杯扩军传闻再度来袭 · 全面落实《问责条例》 · 高效工作受肯定 · 产权转让公告 · 图文：澳门喜迎国家奥运精英代表 · 今送43人赴西班牙留学 · 体坛简讯 11 体育 2016.8.30 星期二 江岸区地税局 高效工作受肯定 湖北日报讯 近日，江岸区某公司向江岸区地税局发来感谢信，以感谢该局干部、职工优质的工作作风和高效率的工作流程，避免了该公司面临停工而产生巨大经济损失。

金税三期上线期间，由于系统切换无法开出税票，该公司某项目急需缴纳契税后到相关部门办理有关手续才能照常开展，如耽误就会造成损失，为了解决他们的燃眉之急，江岸区地税局干部徐超、王凤华通过多方联系、协调各个部门，最终在政策许可范围内促成纳税人缴纳了税款，使其能够及时办理后续手续。该公司表示从该局干部、职工身上看到了热忱服务和主动作为。

今年来，该局坚持“两学一做”教育活动，让工作高效贯彻始终，对干部、职工严格要求，提高工作效率，贴近纳税人、贴近群众，受到广泛好评。

（张晶）





