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世界杯扩军传闻再度来袭
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今送43人赴西班牙留学
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体坛简讯
11
体育
2016.8.30 星期二
武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局
全面落实《问责条例》
湖北日报讯 《中国共产党问责条例》颁布以后，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局迅速开展学习贯彻活动，促进《问责条例》在基层得到全面落实。
一是干部自学与领导督学相结合，做到学习全覆盖。《问责条例》出台以后，两局及时下发，保证每位干部人手一册，方便大家自学，两局领导在抓好自身学习的同时，对分管部门进行监督检查，促进干部真学真会。二是集中研讨与以案说规相结合，准确把握政策界限。在全员学习的基础上，两局党组中心组成员开展了专题研讨。为更好把握《问责条例》内容，区局还结合中央、省、市纪委近期通报的典型案例，分析问责情形与重点，进一步加深干部对条例的理解。三是学习贯彻与监督执纪相结合，推进全面从严治党。两局始终坚持以《问责条例》为依据，在学习贯彻中强化责任意识，倒逼责任落实。
（毛晓超 舒霄）