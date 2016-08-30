图文：12强赛首战越来越近了图文：这是一场特别的中韩对话实行退税无纸化管理微党课激发大动力中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告岗位练兵强素质打好精准扶贫组合拳声明世界杯扩军传闻再度来袭全面落实《问责条例》高效工作受肯定产权转让公告图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团今送43人赴西班牙留学体坛简讯
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 第11版 体育
·图文：12强赛首战越来越近了
·图文：这是一场特别的中韩对话
·实行退税无纸化管理
·微党课激发大动力
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·岗位练兵强素质
·打好精准扶贫组合拳
·声明
·世界杯扩军传闻再度来袭
·全面落实《问责条例》
·高效工作受肯定
·产权转让公告
·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团
·今送43人赴西班牙留学
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湖北日报电子版
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11 体育 2016.8.30 星期二
武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局
全面落实《问责条例》
    湖北日报讯 《中国共产党问责条例》颁布以后，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局迅速开展学习贯彻活动，促进《问责条例》在基层得到全面落实。
    一是干部自学与领导督学相结合，做到学习全覆盖。《问责条例》出台以后，两局及时下发，保证每位干部人手一册，方便大家自学，两局领导在抓好自身学习的同时，对分管部门进行监督检查，促进干部真学真会。二是集中研讨与以案说规相结合，准确把握政策界限。在全员学习的基础上，两局党组中心组成员开展了专题研讨。为更好把握《问责条例》内容，区局还结合中央、省、市纪委近期通报的典型案例，分析问责情形与重点，进一步加深干部对条例的理解。三是学习贯彻与监督执纪相结合，推进全面从严治党。两局始终坚持以《问责条例》为依据，在学习贯彻中强化责任意识，倒逼责任落实。
（毛晓超 舒霄）


   
　