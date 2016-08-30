查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：12强赛首战越来越近了 ·图文：这是一场特别的中韩对话 ·实行退税无纸化管理 ·微党课激发大动力 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·岗位练兵强素质 ·打好精准扶贫组合拳 ·声明 ·世界杯扩军传闻再度来袭 ·全面落实《问责条例》 ·高效工作受肯定 ·产权转让公告 ·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团 ·今送43人赴西班牙留学 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：12强赛首战越来越近了 · 图文：这是一场特别的中韩对话 · 实行退税无纸化管理 · 微党课激发大动力 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 岗位练兵强素质 · 打好精准扶贫组合拳 · 声明 · 世界杯扩军传闻再度来袭 · 全面落实《问责条例》 · 高效工作受肯定 · 产权转让公告 · 图文：澳门喜迎国家奥运精英代表 · 今送43人赴西班牙留学 · 体坛简讯 11 体育 2016.8.30 星期二 武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局 全面落实《问责条例》 湖北日报讯 《中国共产党问责条例》颁布以后，武汉经济技术开发区地税局、汉南区地税局迅速开展学习贯彻活动，促进《问责条例》在基层得到全面落实。

一是干部自学与领导督学相结合，做到学习全覆盖。《问责条例》出台以后，两局及时下发，保证每位干部人手一册，方便大家自学，两局领导在抓好自身学习的同时，对分管部门进行监督检查，促进干部真学真会。二是集中研讨与以案说规相结合，准确把握政策界限。在全员学习的基础上，两局党组中心组成员开展了专题研讨。为更好把握《问责条例》内容，区局还结合中央、省、市纪委近期通报的典型案例，分析问责情形与重点，进一步加深干部对条例的理解。三是学习贯彻与监督执纪相结合，推进全面从严治党。两局始终坚持以《问责条例》为依据，在学习贯彻中强化责任意识，倒逼责任落实。

（毛晓超 舒霄）





