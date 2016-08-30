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之所以说“又”，是因为类似的消息曾传出过多次，不过，这一次更加逼真——今年6月的欧洲杯进行了扩军，效果不错，让因凡蒂诺眼红不已。他在接受一家杂志的采访时说：“那些所谓传统足球弱国在欧洲杯中的优异表现，更坚定了我们增加世界杯决赛圈参赛球队的决心。我们必须在全世界范围内发展足球运动，在这个过程中，世界杯所能发挥出的作用是无价的。”

如果2026年世界杯真的扩军，国足是不是就有戏了呢？从因凡蒂诺不久前的表态来看，多出的8个名额中，非洲至少会得到2个，这是他在竞选主席时的承诺，南美将拿到1个，欧洲和中北美也会沾光，亚洲估计最多只能从目前的4.5个增加到6个。如果届时亚预赛最后阶段仍是12强赛，那么将有一半的球队出线。即便这一切变成现实，也要等到2026年。就现阶段来说，国足还是只能靠实力说话，认认真真踢好这一次12强赛。 （通讯员 建武）





