查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：12强赛首战越来越近了 ·图文：这是一场特别的中韩对话 ·实行退税无纸化管理 ·微党课激发大动力 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·岗位练兵强素质 ·打好精准扶贫组合拳 ·声明 ·世界杯扩军传闻再度来袭 ·全面落实《问责条例》 ·高效工作受肯定 ·产权转让公告 ·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团 ·今送43人赴西班牙留学 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：12强赛首战越来越近了 · 图文：这是一场特别的中韩对话 · 实行退税无纸化管理 · 微党课激发大动力 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 岗位练兵强素质 · 打好精准扶贫组合拳 · 声明 · 世界杯扩军传闻再度来袭 · 全面落实《问责条例》 · 高效工作受肯定 · 产权转让公告 · 图文：澳门喜迎国家奥运精英代表 · 今送43人赴西班牙留学 · 体坛简讯 11 体育 2016.8.30 星期二 声明 湖北日报讯 中宏人寿保险有限公司湖北分公司声明以下业务员执业证作废：

姓名 执业证编号

秦 蓉 02003142000080002014001945

杨适缦 02003142000080002014002673

许宁宁 02003142000080002015001390

刘 蓉 02003142000080002015002583

祝 伟 02003142000080002016000506

中宏人寿保险有限公司湖北分公司

2016年8月30日





