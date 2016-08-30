图文：12强赛首战越来越近了图文：这是一场特别的中韩对话实行退税无纸化管理微党课激发大动力中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告岗位练兵强素质打好精准扶贫组合拳声明世界杯扩军传闻再度来袭全面落实《问责条例》高效工作受肯定产权转让公告图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团今送43人赴西班牙留学体坛简讯
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 第11版 体育
·图文：12强赛首战越来越近了
·图文：这是一场特别的中韩对话
·实行退税无纸化管理
·微党课激发大动力
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·岗位练兵强素质
·打好精准扶贫组合拳
·声明
·世界杯扩军传闻再度来袭
·全面落实《问责条例》
·高效工作受肯定
·产权转让公告
·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团
·今送43人赴西班牙留学
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11 体育 2016.8.30 星期二
声明
    湖北日报讯 中宏人寿保险有限公司湖北分公司声明以下业务员执业证作废：
姓名 执业证编号
秦 蓉 02003142000080002014001945
杨适缦 02003142000080002014002673
许宁宁 02003142000080002015001390
刘 蓉 02003142000080002015002583
祝 伟 02003142000080002016000506
中宏人寿保险有限公司湖北分公司
2016年8月30日


   
　