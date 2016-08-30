查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：12强赛首战越来越近了 ·图文：这是一场特别的中韩对话 ·实行退税无纸化管理 ·微党课激发大动力 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·岗位练兵强素质 ·打好精准扶贫组合拳 ·声明 ·世界杯扩军传闻再度来袭 ·全面落实《问责条例》 ·高效工作受肯定 ·产权转让公告 ·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团 ·今送43人赴西班牙留学 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：12强赛首战越来越近了 · 图文：这是一场特别的中韩对话 · 实行退税无纸化管理 · 微党课激发大动力 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 岗位练兵强素质 · 打好精准扶贫组合拳 · 声明 · 世界杯扩军传闻再度来袭 · 全面落实《问责条例》 · 高效工作受肯定 · 产权转让公告 · 图文：澳门喜迎国家奥运精英代表 · 今送43人赴西班牙留学 · 体坛简讯 11 体育 2016.8.30 星期二 枣阳市地税局 打好精准扶贫组合拳 湖北日报讯 在“两学一做”学习教育中，枣阳市地税局依托该局派出的3名驻村“第一书记”，与该市七方镇三官村、梁家村、胡坡村3个村实施共建共治，立足实际为驻村的党建工作出谋划策，把党建扶贫作为精准扶贫的一项重要内容，打好党建精准扶贫组合拳。

该局班子成员先后10多次深入到3个帮扶村组，帮助指导村支部班子建设和精准扶贫工作。召开支部会、党员大会，了解基层党组织建设运行情况，征求对支部工作及组织制度建设方面的意见建议23条。走访慰问老党员、生活困难党员，帮助解决具体难题，提高了基层党员干部的凝聚力和向心力。积极寻求当地党委支持，开展村级基础设施和党群活动中心建设，督导驻点村组开辟了党建工作必须的场所和设备，指导了组织生活的开展，把税务部门的党建工作经验辐射到农村。

（赵鸿骏 肖强）





