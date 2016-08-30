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体坛简讯
11
体育
2016.8.30 星期二
枣阳市地税局
打好精准扶贫组合拳
湖北日报讯 在“两学一做”学习教育中，枣阳市地税局依托该局派出的3名驻村“第一书记”，与该市七方镇三官村、梁家村、胡坡村3个村实施共建共治，立足实际为驻村的党建工作出谋划策，把党建扶贫作为精准扶贫的一项重要内容，打好党建精准扶贫组合拳。
该局班子成员先后10多次深入到3个帮扶村组，帮助指导村支部班子建设和精准扶贫工作。召开支部会、党员大会，了解基层党组织建设运行情况，征求对支部工作及组织制度建设方面的意见建议23条。走访慰问老党员、生活困难党员，帮助解决具体难题，提高了基层党员干部的凝聚力和向心力。积极寻求当地党委支持，开展村级基础设施和党群活动中心建设，督导驻点村组开辟了党建工作必须的场所和设备，指导了组织生活的开展，把税务部门的党建工作经验辐射到农村。
（赵鸿骏 肖强）