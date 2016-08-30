图文：12强赛首战越来越近了图文：这是一场特别的中韩对话实行退税无纸化管理微党课激发大动力中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告岗位练兵强素质打好精准扶贫组合拳声明世界杯扩军传闻再度来袭全面落实《问责条例》高效工作受肯定产权转让公告图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团今送43人赴西班牙留学体坛简讯
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 第11版 体育
·图文：12强赛首战越来越近了
·图文：这是一场特别的中韩对话
·实行退税无纸化管理
·微党课激发大动力
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·岗位练兵强素质
·打好精准扶贫组合拳
·声明
·世界杯扩军传闻再度来袭
·全面落实《问责条例》
·高效工作受肯定
·产权转让公告
·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团
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11 体育 2016.8.30 星期二
枣阳市地税局
打好精准扶贫组合拳
    湖北日报讯 在“两学一做”学习教育中，枣阳市地税局依托该局派出的3名驻村“第一书记”，与该市七方镇三官村、梁家村、胡坡村3个村实施共建共治，立足实际为驻村的党建工作出谋划策，把党建扶贫作为精准扶贫的一项重要内容，打好党建精准扶贫组合拳。
    该局班子成员先后10多次深入到3个帮扶村组，帮助指导村支部班子建设和精准扶贫工作。召开支部会、党员大会，了解基层党组织建设运行情况，征求对支部工作及组织制度建设方面的意见建议23条。走访慰问老党员、生活困难党员，帮助解决具体难题，提高了基层党员干部的凝聚力和向心力。积极寻求当地党委支持，开展村级基础设施和党群活动中心建设，督导驻点村组开辟了党建工作必须的场所和设备，指导了组织生活的开展，把税务部门的党建工作经验辐射到农村。
（赵鸿骏 肖强）


   
　