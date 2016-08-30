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体坛简讯
11
体育
2016.8.30 星期二
洪山区地税局
岗位练兵强素质
湖北日报讯 8月25日，洪山区地税局举办全员“岗位大练兵 业务大比武“活动。“比武”范围涵盖税收业务技能、行政管理、纳税服务、党风廉政等多项内容，进一步营造了全局上下比学赶超、创先争优的良好氛围，有效提升了干部职工学习业务技能、增强纳税服务的积极性和主动性。
科学部署，组织精细化。通过采取在职自学、集中学习、实践锻炼等方式，坚持干什么练什么比什么，以税务干部应知应会知识和业务技能为主要内容组织学习。
加强督促，考试全员化。经过前期的学习准备，分三场进行全员业务比武考试，全面提升干部的综合素质、执法水平和岗位履职能力。
提升素质，学习常态化。考试的目的在于促进学习，该局干部职工立足岗位坚持自学，并将学习贯穿工作之中，大力开展形式多样、各具特色的学习实践活动，有效提升了全员素质，促进了各项重点工作全面落实。
（官媛）