查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：12强赛首战越来越近了 ·图文：这是一场特别的中韩对话 ·实行退税无纸化管理 ·微党课激发大动力 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·岗位练兵强素质 ·打好精准扶贫组合拳 ·声明 ·世界杯扩军传闻再度来袭 ·全面落实《问责条例》 ·高效工作受肯定 ·产权转让公告 ·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团 ·今送43人赴西班牙留学 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：12强赛首战越来越近了 · 图文：这是一场特别的中韩对话 · 实行退税无纸化管理 · 微党课激发大动力 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 岗位练兵强素质 · 打好精准扶贫组合拳 · 声明 · 世界杯扩军传闻再度来袭 · 全面落实《问责条例》 · 高效工作受肯定 · 产权转让公告 · 图文：澳门喜迎国家奥运精英代表 · 今送43人赴西班牙留学 · 体坛简讯 11 体育 2016.8.30 星期二 洪山区地税局 岗位练兵强素质 湖北日报讯 8月25日，洪山区地税局举办全员“岗位大练兵 业务大比武“活动。“比武”范围涵盖税收业务技能、行政管理、纳税服务、党风廉政等多项内容，进一步营造了全局上下比学赶超、创先争优的良好氛围，有效提升了干部职工学习业务技能、增强纳税服务的积极性和主动性。

科学部署，组织精细化。通过采取在职自学、集中学习、实践锻炼等方式，坚持干什么练什么比什么，以税务干部应知应会知识和业务技能为主要内容组织学习。

加强督促，考试全员化。经过前期的学习准备，分三场进行全员业务比武考试，全面提升干部的综合素质、执法水平和岗位履职能力。

提升素质，学习常态化。考试的目的在于促进学习，该局干部职工立足岗位坚持自学，并将学习贯穿工作之中，大力开展形式多样、各具特色的学习实践活动，有效提升了全员素质，促进了各项重点工作全面落实。

（官媛）





