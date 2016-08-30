图文：12强赛首战越来越近了图文：这是一场特别的中韩对话实行退税无纸化管理微党课激发大动力中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告岗位练兵强素质打好精准扶贫组合拳声明世界杯扩军传闻再度来袭全面落实《问责条例》高效工作受肯定产权转让公告图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团今送43人赴西班牙留学体坛简讯
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 第11版 体育
·图文：12强赛首战越来越近了
·图文：这是一场特别的中韩对话
·实行退税无纸化管理
·微党课激发大动力
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·岗位练兵强素质
·打好精准扶贫组合拳
·声明
·世界杯扩军传闻再度来袭
·全面落实《问责条例》
·高效工作受肯定
·产权转让公告
·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团
·今送43人赴西班牙留学
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湖北日报电子版
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11 体育 2016.8.30 星期二
洪山区地税局
岗位练兵强素质
    湖北日报讯 8月25日，洪山区地税局举办全员“岗位大练兵 业务大比武“活动。“比武”范围涵盖税收业务技能、行政管理、纳税服务、党风廉政等多项内容，进一步营造了全局上下比学赶超、创先争优的良好氛围，有效提升了干部职工学习业务技能、增强纳税服务的积极性和主动性。
    科学部署，组织精细化。通过采取在职自学、集中学习、实践锻炼等方式，坚持干什么练什么比什么，以税务干部应知应会知识和业务技能为主要内容组织学习。
    加强督促，考试全员化。经过前期的学习准备，分三场进行全员业务比武考试，全面提升干部的综合素质、执法水平和岗位履职能力。
    提升素质，学习常态化。考试的目的在于促进学习，该局干部职工立足岗位坚持自学，并将学习贯穿工作之中，大力开展形式多样、各具特色的学习实践活动，有效提升了全员素质，促进了各项重点工作全面落实。
（官媛）


   
　