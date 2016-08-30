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体坛简讯
11
体育
2016.8.30 星期二
中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
湖北日报讯 经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准，汉口银行股份有限公司多福路支行获准撤销，多福路支行并入集家嘴支行，现予以公告。
中国银行业监督管理委员会湖北监管局
2016年8月30日
汉口银行股份有限公司多福路支行机构编码：B0187S242010009许可证流水号：00432028批准成立日期：2000年5月16日住所：湖北省武汉市硚口区多福路1层17号电话：027—85681928发证机关：中国银行业监督管理委员会湖北监管局发证日期：2011年11月21日
以上信息可在中国银行业监督管理委员会网站（www.cbrc.gov.cn）上查询。