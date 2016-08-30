图文：12强赛首战越来越近了图文：这是一场特别的中韩对话实行退税无纸化管理微党课激发大动力中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告岗位练兵强素质打好精准扶贫组合拳声明世界杯扩军传闻再度来袭全面落实《问责条例》高效工作受肯定产权转让公告图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团今送43人赴西班牙留学体坛简讯
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 第11版 体育
·图文：12强赛首战越来越近了
·图文：这是一场特别的中韩对话
·实行退税无纸化管理
·微党课激发大动力
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·岗位练兵强素质
·打好精准扶贫组合拳
·声明
·世界杯扩军传闻再度来袭
·全面落实《问责条例》
·高效工作受肯定
·产权转让公告
·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团
·今送43人赴西班牙留学
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湖北日报电子版
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11 体育 2016.8.30 星期二
中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
    湖北日报讯 经中国银行业监督管理委员会湖北监管局批准，汉口银行股份有限公司多福路支行获准撤销，多福路支行并入集家嘴支行，现予以公告。
中国银行业监督管理委员会湖北监管局
2016年8月30日
汉口银行股份有限公司多福路支行机构编码：B0187S242010009许可证流水号：00432028批准成立日期：2000年5月16日住所：湖北省武汉市硚口区多福路1层17号电话：027—85681928发证机关：中国银行业监督管理委员会湖北监管局发证日期：2011年11月21日
以上信息可在中国银行业监督管理委员会网站（www.cbrc.gov.cn）上查询。


   
　