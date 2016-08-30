查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第11版 体育
·图文：12强赛首战越来越近了
·图文：这是一场特别的中韩对话
·实行退税无纸化管理
·微党课激发大动力
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·岗位练兵强素质
·打好精准扶贫组合拳
·声明
·世界杯扩军传闻再度来袭
·全面落实《问责条例》
·高效工作受肯定
·产权转让公告
·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团
·今送43人赴西班牙留学
·体坛简讯
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 综合新闻
第11版 : 体育
第12版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 特别报道
第5版 : 时事
第6版 : 时事
第7版 : 评论
第8版 : 经济纵横
第9版 : 文化新闻
·
图文：12强赛首战越来越近了
·
图文：这是一场特别的中韩对话
·
实行退税无纸化管理
·
微党课激发大动力
·
中国银行业监督管理委员会湖北监
·
岗位练兵强素质
·
打好精准扶贫组合拳
·
声明
·
世界杯扩军传闻再度来袭
·
全面落实《问责条例》
·
高效工作受肯定
·
产权转让公告
·
图文：澳门喜迎国家奥运精英代表
·
今送43人赴西班牙留学
·
体坛简讯
11
体育
2016.8.30 星期二
红安县地税局
微党课激发大动力
湖北日报讯 在“两学一做”学习教育中，红安县地税局借助“互联网+”拓展学习教育阵地，利用微信、QQ、短信等载体，开设掌上微党课，激发党员学习动力，取得较好效果。
该局在每周一学的基础上坚持由专人每日将“两学一做”内容在微平台进行解读。“微党课”将教育模式从被动接受转变为主动参与，通过鼓励普通党员讲党课，使党课变成人人参与的大讲堂。“微党课”实现了党建教育资源的共享，部分无法参加集体学习的党员可以在微课堂及时进行补课，有效地解决了工学矛盾。
该局通过建立微平台、开设微课堂，减轻了党员干部学习压力，让党员学习不受时空限制，党员可以利用零碎时间，随时随地通过手机学习，将“两学一做”学习内容融入日常，潜移默化形成了“轻松自主学习、实时互动交流”的良好学习氛围，为深入推进“两学一做”学习教育活动激发了动力。（余成林）