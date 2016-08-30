查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：12强赛首战越来越近了 ·图文：这是一场特别的中韩对话 ·实行退税无纸化管理 ·微党课激发大动力 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·岗位练兵强素质 ·打好精准扶贫组合拳 ·声明 ·世界杯扩军传闻再度来袭 ·全面落实《问责条例》 ·高效工作受肯定 ·产权转让公告 ·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团 ·今送43人赴西班牙留学 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：12强赛首战越来越近了 · 图文：这是一场特别的中韩对话 · 实行退税无纸化管理 · 微党课激发大动力 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 岗位练兵强素质 · 打好精准扶贫组合拳 · 声明 · 世界杯扩军传闻再度来袭 · 全面落实《问责条例》 · 高效工作受肯定 · 产权转让公告 · 图文：澳门喜迎国家奥运精英代表 · 今送43人赴西班牙留学 · 体坛简讯 11 体育 2016.8.30 星期二 红安县地税局 微党课激发大动力 湖北日报讯 在“两学一做”学习教育中，红安县地税局借助“互联网+”拓展学习教育阵地，利用微信、QQ、短信等载体，开设掌上微党课，激发党员学习动力，取得较好效果。

该局在每周一学的基础上坚持由专人每日将“两学一做”内容在微平台进行解读。“微党课”将教育模式从被动接受转变为主动参与，通过鼓励普通党员讲党课，使党课变成人人参与的大讲堂。“微党课”实现了党建教育资源的共享，部分无法参加集体学习的党员可以在微课堂及时进行补课，有效地解决了工学矛盾。

该局通过建立微平台、开设微课堂，减轻了党员干部学习压力，让党员学习不受时空限制，党员可以利用零碎时间，随时随地通过手机学习，将“两学一做”学习内容融入日常，潜移默化形成了“轻松自主学习、实时互动交流”的良好学习氛围，为深入推进“两学一做”学习教育活动激发了动力。（余成林）





