图文：12强赛首战越来越近了图文：这是一场特别的中韩对话实行退税无纸化管理微党课激发大动力中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告岗位练兵强素质打好精准扶贫组合拳声明世界杯扩军传闻再度来袭全面落实《问责条例》高效工作受肯定产权转让公告图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团今送43人赴西班牙留学体坛简讯
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 第11版 体育
·图文：12强赛首战越来越近了
·图文：这是一场特别的中韩对话
·实行退税无纸化管理
·微党课激发大动力
·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告
·岗位练兵强素质
·打好精准扶贫组合拳
·声明
·世界杯扩军传闻再度来袭
·全面落实《问责条例》
·高效工作受肯定
·产权转让公告
·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团
·今送43人赴西班牙留学
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湖北日报电子版
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11 体育 2016.8.30 星期二
红安县地税局
微党课激发大动力
    湖北日报讯 在“两学一做”学习教育中，红安县地税局借助“互联网+”拓展学习教育阵地，利用微信、QQ、短信等载体，开设掌上微党课，激发党员学习动力，取得较好效果。
    该局在每周一学的基础上坚持由专人每日将“两学一做”内容在微平台进行解读。“微党课”将教育模式从被动接受转变为主动参与，通过鼓励普通党员讲党课，使党课变成人人参与的大讲堂。“微党课”实现了党建教育资源的共享，部分无法参加集体学习的党员可以在微课堂及时进行补课，有效地解决了工学矛盾。
    该局通过建立微平台、开设微课堂，减轻了党员干部学习压力，让党员学习不受时空限制，党员可以利用零碎时间，随时随地通过手机学习，将“两学一做”学习内容融入日常，潜移默化形成了“轻松自主学习、实时互动交流”的良好学习氛围，为深入推进“两学一做”学习教育活动激发了动力。（余成林）


   
　