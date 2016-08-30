查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：12强赛首战越来越近了 ·图文：这是一场特别的中韩对话 ·实行退税无纸化管理 ·微党课激发大动力 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·岗位练兵强素质 ·打好精准扶贫组合拳 ·声明 ·世界杯扩军传闻再度来袭 ·全面落实《问责条例》 ·高效工作受肯定 ·产权转让公告 ·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团 ·今送43人赴西班牙留学 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：12强赛首战越来越近了 · 图文：这是一场特别的中韩对话 · 实行退税无纸化管理 · 微党课激发大动力 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 岗位练兵强素质 · 打好精准扶贫组合拳 · 声明 · 世界杯扩军传闻再度来袭 · 全面落实《问责条例》 · 高效工作受肯定 · 产权转让公告 · 图文：澳门喜迎国家奥运精英代表 · 今送43人赴西班牙留学 · 体坛简讯 11 体育 2016.8.30 星期二 团风县国税局 实行退税无纸化管理 湖北日报讯 “过去平均每个月要报送出口退税资料25份，现在不用走纸质化申报和审批流程，大大节约了资料复印、打印、装订、交通费等费用，更重要的是缩短了办税时间，出口退税无纸化真的太方便了。”近日，湖北瑞特威日化有限公司企业负责人刘风深有感触地说。

今年以来，团风县国税局通过税企QQ群、微信微博平台、内外网站等平台向纳税人开展无纸化宣传，争取社会对出口退税无纸化工作的支持；加强对出口退税企业的培训，帮助纳税人了解出口退税无纸化的相关规定和熟练掌握出口退税网上操作方法；开展一对一上门辅导，解决企业出口退税无纸化中遇到的实际困难，帮助企业适应新的退税管理模式。

该局通过落实出口退税规范、出口退税无纸化管理等举措，有力支持了出口企业稳定发展。今年以来，共退税139.27万元，免抵税款111.57万元。

（赵俊 徐钰）





