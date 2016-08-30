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中韩国家队最近的一次交手是在一年前，在武汉举行的东亚四强赛上，中国队以0比2告负。在俱乐部层面，中韩两国的球队在亚冠赛场的交手颇多，互有胜负。随着中超投入的加大，近年来，中韩足球在俱乐部层面的人员交流与融合越来越密切。中超16支球队中，有5名韩国籍主教练，还有不少韩国球员。本次中韩之战，韩国队阵中就有5名队员效力于中超。



韩国教练群促国脚成长



目前，在中超共有5名韩国教练，他们是执教江苏苏宁队的崔龙洙、执教长春亚泰队的李章洙、执教延边富德队的朴泰夏、执教杭州绿城队洪明甫，以及重庆力帆队的张外龙。在这5支队伍中，苏宁队为中国队输送了4名国脚，他们是吴曦、任航、张晓彬和顾超。

崔龙洙接手苏宁队的时间不长，但已为这支队伍注入了进攻的因子，并在一定程度上解决了后防不稳定的毛病。目前，苏宁排名中超第二，落后恒大5分。昨天，在随中国队即将奔赴韩国前，张晓彬谈到对崔龙洙的印象：“作为一名韩国教练，他在队伍的管理上，对我们还是比较严格的，这也是韩国教练一贯的风格。在此，我要感谢他对我及苏宁队的教导。”

另外4支由韩国教练所执教的中超队伍，此次12强赛并没有贡献国脚，但此前作为广州恒大主教练的李章洙，在率队冲超以及征战中超、亚冠的两年中，对恒大球员的指点与影响不言而喻。此次入选国足的恒大球员多达7人，他们或长或短都与李章洙有过交集，对于李章洙的“坏脾气”，郜林印象深刻：“我踢得不好时，他还骂过我，但那都是为了我好。”在离开恒大后，李章洙还始终关注着这支球队。当恒大赴韩国踢亚冠时，他曾前往现场探望昔日弟子。

当然，作为韩国教练，特别是曾经担任过韩国队主教练的洪明甫，肯定也会应韩国足协及国家队的要求，为韩国队提供第一手的情报。



首战对手将有韩国队友



在这支韩国队中，有5名来自中超的球员，他们是金英权（广州恒大）、洪正好（江苏苏宁）、张贤秀（广州富力）、金基熙（上海申花）和郑又荣（重庆力帆），前4人均是后卫，郑又荣则是防守型中场。可以说，此次中韩之战，韩国队的防线将主要依赖“中超制造”。

对于这条中超级别的防线，国足的队员们并不陌生，因为站在他们面前的就是自己俱乐部的队友。今年二次转会加盟江苏苏宁队的洪正好，与张晓彬就是队友，对于洪正好的特点，张晓彬表示：“我们在一起才两个月的时间，平时有一点接触。他属于典型的韩国球员，能拼能抢，作风很硬朗。”对于有可能在场上与洪正好的直接对话，张晓彬说：“与韩国队比，首先我们要认清自身的实力，无论怎么样都要去力拼对手！”

在广州富力队阵中，韩国国脚张贤秀是后防大闸，姜至鹏则是国足边路的一枚重要的棋子。在俱乐部中，两人的关系还不错。对于张贤秀的优缺点，姜至鹏了然于胸，当然张贤秀也见证了这位中国队友的能力，他肯定会向韩国教练组提供一定的建议。在谈到张贤秀时，姜至鹏首先表示他是一位有能力的球员，不过他马上话锋一转，开起了玩笑：“如果有机会远射的话，我一定对着他轰！”

（通讯员 叶青）





