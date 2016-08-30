查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·图文：12强赛首战越来越近了 ·图文：这是一场特别的中韩对话 ·实行退税无纸化管理 ·微党课激发大动力 ·中国银行业监督管理委员会湖北监管局公告 ·岗位练兵强素质 ·打好精准扶贫组合拳 ·声明 ·世界杯扩军传闻再度来袭 ·全面落实《问责条例》 ·高效工作受肯定 ·产权转让公告 ·图文：澳门喜迎国家奥运精英代表团 ·今送43人赴西班牙留学 ·体坛简讯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：12强赛首战越来越近了 · 图文：这是一场特别的中韩对话 · 实行退税无纸化管理 · 微党课激发大动力 · 中国银行业监督管理委员会湖北监 · 岗位练兵强素质 · 打好精准扶贫组合拳 · 声明 · 世界杯扩军传闻再度来袭 · 全面落实《问责条例》 · 高效工作受肯定 · 产权转让公告 · 图文：澳门喜迎国家奥运精英代表 · 今送43人赴西班牙留学 · 体坛简讯 11 体育 2016.8.30 星期二 国足昨飞抵韩国首尔 图文：12强赛首战越来越近了 湖北日报讯 图为：昨日，国足在沈阳进行出征韩国前的最后一次训练。（CFP图）



（通讯员叶青）昨晚，中国男足搭乘包机从沈阳飞抵韩国首尔，入住一家五星级酒店。9月1日，国足将在首尔世界杯体育场与韩国队进行2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛的首场比赛。

昨天中午，国足在沈阳奥体中心进行了出征前的最后一堂训练课。与此前一样，训练只开放了前10分钟。在训练前，江苏苏宁队中场张晓彬接受了媒体采访。谈及国足的12强赛前景时，张晓彬说：“我想还是要先摆正位置，团结一心，坚定信念，去力拼每一个对手！”

当晚，国足乘坐的包机飞抵首尔。国足一行共49人，其中包括一名高级厨师，他将在首尔的酒店为国足队员提供正宗的中餐。

本次12强赛，国足共征召了25人。按要求，在赛前国足只能提交一份23人的大名单。考虑到队中有可能出现新的伤病与突发情况，昨晚，高洪波将所有25名球员都带到了首尔。31日，他将视赛前的训练情况，确定最终的出场名单。

按照计划，国足将于30日白天进行抵达韩国后的第一堂训练课。





