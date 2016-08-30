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体坛简讯
11
体育
2016.8.30 星期二
国足昨飞抵韩国首尔
图文：12强赛首战越来越近了
湖北日报讯 图为：昨日，国足在沈阳进行出征韩国前的最后一次训练。（CFP图）
（通讯员叶青）昨晚，中国男足搭乘包机从沈阳飞抵韩国首尔，入住一家五星级酒店。9月1日，国足将在首尔世界杯体育场与韩国队进行2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛12强赛的首场比赛。
昨天中午，国足在沈阳奥体中心进行了出征前的最后一堂训练课。与此前一样，训练只开放了前10分钟。在训练前，江苏苏宁队中场张晓彬接受了媒体采访。谈及国足的12强赛前景时，张晓彬说：“我想还是要先摆正位置，团结一心，坚定信念，去力拼每一个对手！”
当晚，国足乘坐的包机飞抵首尔。国足一行共49人，其中包括一名高级厨师，他将在首尔的酒店为国足队员提供正宗的中餐。
本次12强赛，国足共征召了25人。按要求，在赛前国足只能提交一份23人的大名单。考虑到队中有可能出现新的伤病与突发情况，昨晚，高洪波将所有25名球员都带到了首尔。31日，他将视赛前的训练情况，确定最终的出场名单。
按照计划，国足将于30日白天进行抵达韩国后的第一堂训练课。