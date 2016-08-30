图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
撞船12年不赔偿
肇事船主被逮捕
    湖北日报讯 （记者杨然、通讯员徐韬剑）江中发生撞船事故，致对方船只沉没，法院判肇事方赔偿，肇事方拖了12年仍不赔偿。近日，肇事方陈某某涉嫌拒不执行判决罪被逮捕。
    警方介绍，2004年4月29日，“鄂州拖1109号”船队在长江黄冈水域与“武汉永利1号”船发生碰撞，致“武汉永利1号”沉没。同年11月22日，武汉海事法院判决肇事方陈某某赔偿武汉市永利运贸有限公司50余万元。判决生效后，陈某某拒不执行，并多次故意隐藏、转移财产。
    本月10日，陈某某被刑拘。24日，经检察机关批准，警方对陈某某执行逮捕。警方透露，陈某某已于16日履行赔偿判决，但因其行为涉嫌拒不执行判决罪，已转入看守所羁押，将被提起公诉。


   
　