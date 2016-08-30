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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
撞船12年不赔偿
肇事船主被逮捕
湖北日报讯 （记者杨然、通讯员徐韬剑）江中发生撞船事故，致对方船只沉没，法院判肇事方赔偿，肇事方拖了12年仍不赔偿。近日，肇事方陈某某涉嫌拒不执行判决罪被逮捕。
警方介绍，2004年4月29日，“鄂州拖1109号”船队在长江黄冈水域与“武汉永利1号”船发生碰撞，致“武汉永利1号”沉没。同年11月22日，武汉海事法院判决肇事方陈某某赔偿武汉市永利运贸有限公司50余万元。判决生效后，陈某某拒不执行，并多次故意隐藏、转移财产。
本月10日，陈某某被刑拘。24日，经检察机关批准，警方对陈某某执行逮捕。警方透露，陈某某已于16日履行赔偿判决，但因其行为涉嫌拒不执行判决罪，已转入看守所羁押，将被提起公诉。