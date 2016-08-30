查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 综合新闻 ·图文：打造古镇 ·抗诉的力量 ·实现纳税人培训全覆盖 ·结对帮扶兴产业 ·落实政策服务小微 ·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 ·抗诉：维护司法公正的重要手段 ·便民办税更满意 ·攻坚“金三”党员做表率 ·“地税名片”在扶贫中闪亮 ·网络订餐将告别“野蛮生长” ·周四“秋老虎”将逆袭 ·患者不出国门 问诊德国专家 ·肇事船主被逮捕 ·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：打造古镇 · 抗诉的力量 · 实现纳税人培训全覆盖 · 结对帮扶兴产业 · 落实政策服务小微 · 环保“紧箍”搁置50亿元投资项 · 抗诉：维护司法公正的重要手段 · 便民办税更满意 · 攻坚“金三”党员做表率 · “地税名片”在扶贫中闪亮 · 网络订餐将告别“野蛮生长” · 周四“秋老虎”将逆袭 · 患者不出国门 问诊德国专家 · 肇事船主被逮捕 · 新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 10 综合新闻 2016.8.30 星期二 撞船12年不赔偿 肇事船主被逮捕 湖北日报讯 （记者杨然、通讯员徐韬剑）江中发生撞船事故，致对方船只沉没，法院判肇事方赔偿，肇事方拖了12年仍不赔偿。近日，肇事方陈某某涉嫌拒不执行判决罪被逮捕。

警方介绍，2004年4月29日，“鄂州拖1109号”船队在长江黄冈水域与“武汉永利1号”船发生碰撞，致“武汉永利1号”沉没。同年11月22日，武汉海事法院判决肇事方陈某某赔偿武汉市永利运贸有限公司50余万元。判决生效后，陈某某拒不执行，并多次故意隐藏、转移财产。

本月10日，陈某某被刑拘。24日，经检察机关批准，警方对陈某某执行逮捕。警方透露，陈某某已于16日履行赔偿判决，但因其行为涉嫌拒不执行判决罪，已转入看守所羁押，将被提起公诉。





