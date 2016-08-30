图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
患者不出国门 问诊德国专家
我省试行在线国际康复治疗
    湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员金静）昨日，“GSOR—德中在线康复”项目落户武汉脑科医院，这意味着我省首次将康复治疗、院内评估和家庭训练通过网络进行整合，神经、骨科康复患者不出国门，就可享受线上的国际康复治疗服务。“GSOR—德中在线康复”试点项目整合了国际康复专家、病人档案管理、远程在线会诊、康复训练、治疗和反馈等线上服务及国内康复评估、治疗等线下服务。武汉脑科医院是全国第二家引入该项目的医疗机构。
    据该院康复专家邓红卫介绍，康复患者在该医院治疗室，与远在德国的康复治疗师通过视频连线进行会诊。德国专家结合患者病历资料以及现场评估结果，商讨制定个性化的治疗计划和周训练任务，以影像和文字形式储存在患者的网络个人病历中。患者可以在家不受时间和地点的限制，完成这些训练任务。在第二次会诊时，中、德专家将针对治疗效果再次评估，以便对新的治疗方案作出筛选和调整。
    据悉，这一治疗模式仅适用于发病一个月后、能够配合康复治疗的早期患者。


   
　