查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 综合新闻 ·图文：打造古镇 ·抗诉的力量 ·实现纳税人培训全覆盖 ·结对帮扶兴产业 ·落实政策服务小微 ·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 ·抗诉：维护司法公正的重要手段 ·便民办税更满意 ·攻坚“金三”党员做表率 ·“地税名片”在扶贫中闪亮 ·网络订餐将告别“野蛮生长” ·周四“秋老虎”将逆袭 ·患者不出国门 问诊德国专家 ·肇事船主被逮捕 ·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：打造古镇 · 抗诉的力量 · 实现纳税人培训全覆盖 · 结对帮扶兴产业 · 落实政策服务小微 · 环保“紧箍”搁置50亿元投资项 · 抗诉：维护司法公正的重要手段 · 便民办税更满意 · 攻坚“金三”党员做表率 · “地税名片”在扶贫中闪亮 · 网络订餐将告别“野蛮生长” · 周四“秋老虎”将逆袭 · 患者不出国门 问诊德国专家 · 肇事船主被逮捕 · 新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 10 综合新闻 2016.8.30 星期二 患者不出国门 问诊德国专家 我省试行在线国际康复治疗 湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员金静）昨日，“GSOR—德中在线康复”项目落户武汉脑科医院，这意味着我省首次将康复治疗、院内评估和家庭训练通过网络进行整合，神经、骨科康复患者不出国门，就可享受线上的国际康复治疗服务。“GSOR—德中在线康复”试点项目整合了国际康复专家、病人档案管理、远程在线会诊、康复训练、治疗和反馈等线上服务及国内康复评估、治疗等线下服务。武汉脑科医院是全国第二家引入该项目的医疗机构。

据该院康复专家邓红卫介绍，康复患者在该医院治疗室，与远在德国的康复治疗师通过视频连线进行会诊。德国专家结合患者病历资料以及现场评估结果，商讨制定个性化的治疗计划和周训练任务，以影像和文字形式储存在患者的网络个人病历中。患者可以在家不受时间和地点的限制，完成这些训练任务。在第二次会诊时，中、德专家将针对治疗效果再次评估，以便对新的治疗方案作出筛选和调整。

据悉，这一治疗模式仅适用于发病一个月后、能够配合康复治疗的早期患者。





