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图文：打造古镇
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抗诉：维护司法公正的重要手段
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便民办税更满意
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攻坚“金三”党员做表率
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“地税名片”在扶贫中闪亮
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网络订餐将告别“野蛮生长”
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周四“秋老虎”将逆袭
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患者不出国门 问诊德国专家
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肇事船主被逮捕
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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
患者不出国门 问诊德国专家
我省试行在线国际康复治疗
湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员金静）昨日，“GSOR—德中在线康复”项目落户武汉脑科医院，这意味着我省首次将康复治疗、院内评估和家庭训练通过网络进行整合，神经、骨科康复患者不出国门，就可享受线上的国际康复治疗服务。“GSOR—德中在线康复”试点项目整合了国际康复专家、病人档案管理、远程在线会诊、康复训练、治疗和反馈等线上服务及国内康复评估、治疗等线下服务。武汉脑科医院是全国第二家引入该项目的医疗机构。
据该院康复专家邓红卫介绍，康复患者在该医院治疗室，与远在德国的康复治疗师通过视频连线进行会诊。德国专家结合患者病历资料以及现场评估结果，商讨制定个性化的治疗计划和周训练任务，以影像和文字形式储存在患者的网络个人病历中。患者可以在家不受时间和地点的限制，完成这些训练任务。在第二次会诊时，中、德专家将针对治疗效果再次评估，以便对新的治疗方案作出筛选和调整。
据悉，这一治疗模式仅适用于发病一个月后、能够配合康复治疗的早期患者。