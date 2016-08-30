图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
本周以晴天为主
周四“秋老虎”将逆袭
    湖北日报讯 （记者曾莉、实习生余思婕）随着台风“狮子山”北移，偏北风被偏南风取代，气温将逐渐回升。本周我省大部分地区以多云到晴天为主，今明两天仍保持舒爽的“温柔晴”，周四将迎来出伏后首个“秋老虎”天气，高温将达35℃。
    气象专家称，虽然受“生热能手”——副热带高压影响，周四高温再次逼近35℃高温线，但不会重演8月中旬的那种酷热，偏低的早晚气温预示着“秋凉”缓缓靠近。昨晨7时，除江汉平原及孝感地区气温在20℃至22℃外，其他地区低温均在18℃至20℃。
    9月出现35℃以上高温天气反常吗？气象专家称这并不少见，如1967年、1978年、1995年、2003年和2005年，武汉市先后出现过超过7天以上“秋老虎”天气，其中1995年9月5日到7日，连续3天达到37℃以上高温。
    气象专家提醒，出伏后天气总体趋势是逐渐变凉，随着昼热夜凉的秋日特点逐渐明显，需注意增减衣物，以防感冒。同时，本周天气以晴为主，空气干燥，需注意防范火灾。


   
　