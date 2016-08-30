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周四“秋老虎”将逆袭
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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
本周以晴天为主
周四“秋老虎”将逆袭
湖北日报讯 （记者曾莉、实习生余思婕）随着台风“狮子山”北移，偏北风被偏南风取代，气温将逐渐回升。本周我省大部分地区以多云到晴天为主，今明两天仍保持舒爽的“温柔晴”，周四将迎来出伏后首个“秋老虎”天气，高温将达35℃。
气象专家称，虽然受“生热能手”——副热带高压影响，周四高温再次逼近35℃高温线，但不会重演8月中旬的那种酷热，偏低的早晚气温预示着“秋凉”缓缓靠近。昨晨7时，除江汉平原及孝感地区气温在20℃至22℃外，其他地区低温均在18℃至20℃。
9月出现35℃以上高温天气反常吗？气象专家称这并不少见，如1967年、1978年、1995年、2003年和2005年，武汉市先后出现过超过7天以上“秋老虎”天气，其中1995年9月5日到7日，连续3天达到37℃以上高温。
气象专家提醒，出伏后天气总体趋势是逐渐变凉，随着昼热夜凉的秋日特点逐渐明显，需注意增减衣物，以防感冒。同时，本周天气以晴为主，空气干燥，需注意防范火灾。