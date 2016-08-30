图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
网络订餐将告别“野蛮生长”
相关食品安全管理办法出台
    湖北日报讯 （记者陈屿、通讯员沈君）随着第三方平台严把入网审核关，网络订餐将告别“野蛮生长”。日前，省食药监局召开网络订餐监管工作座谈会。美团、大众点评、饿了么、百度外卖、百胜餐饮、永和大王等网络订餐第三方平台及自建平台经营者与会，探讨如何加强网络订餐食品安全监督管理。
    据了解，国家食药监管总局已出台《网络食品安全违法行为查处管理办法》，明确了网络订餐第三方平台应尽的责任和义务，规定网络食品交易第三方平台提供者，未按要求建立食品生产经营者审查登记、食品安全自查等制度的，或者未公开以上制度的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。
    省食药监局正着手调研，拟将出台《湖北省网络订餐食品安全监督管理办法》。
    据悉，省局将强化与第三方平台的定期沟通、通报制度，积极推进许可数据互通、投诉举报奖励等机制建设。在充分了解行业发展情况的基础上，研究、制定出台符合我省实际的网络订餐监管工作制度。


   
　