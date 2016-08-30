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·肇事船主被逮捕
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图文：打造古镇
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抗诉：维护司法公正的重要手段
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便民办税更满意
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攻坚“金三”党员做表率
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“地税名片”在扶贫中闪亮
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网络订餐将告别“野蛮生长”
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周四“秋老虎”将逆袭
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肇事船主被逮捕
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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
网络订餐将告别“野蛮生长”
相关食品安全管理办法出台
湖北日报讯 （记者陈屿、通讯员沈君）随着第三方平台严把入网审核关，网络订餐将告别“野蛮生长”。日前，省食药监局召开网络订餐监管工作座谈会。美团、大众点评、饿了么、百度外卖、百胜餐饮、永和大王等网络订餐第三方平台及自建平台经营者与会，探讨如何加强网络订餐食品安全监督管理。
据了解，国家食药监管总局已出台《网络食品安全违法行为查处管理办法》，明确了网络订餐第三方平台应尽的责任和义务，规定网络食品交易第三方平台提供者，未按要求建立食品生产经营者审查登记、食品安全自查等制度的，或者未公开以上制度的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。
省食药监局正着手调研，拟将出台《湖北省网络订餐食品安全监督管理办法》。
据悉，省局将强化与第三方平台的定期沟通、通报制度，积极推进许可数据互通、投诉举报奖励等机制建设。在充分了解行业发展情况的基础上，研究、制定出台符合我省实际的网络订餐监管工作制度。