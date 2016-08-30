查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 综合新闻 ·图文：打造古镇 ·抗诉的力量 ·实现纳税人培训全覆盖 ·结对帮扶兴产业 ·落实政策服务小微 ·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 ·抗诉：维护司法公正的重要手段 ·便民办税更满意 ·攻坚“金三”党员做表率 ·“地税名片”在扶贫中闪亮 ·网络订餐将告别“野蛮生长” ·周四“秋老虎”将逆袭 ·患者不出国门 问诊德国专家 ·肇事船主被逮捕 ·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：打造古镇 · 抗诉的力量 · 实现纳税人培训全覆盖 · 结对帮扶兴产业 · 落实政策服务小微 · 环保“紧箍”搁置50亿元投资项 · 抗诉：维护司法公正的重要手段 · 便民办税更满意 · 攻坚“金三”党员做表率 · “地税名片”在扶贫中闪亮 · 网络订餐将告别“野蛮生长” · 周四“秋老虎”将逆袭 · 患者不出国门 问诊德国专家 · 肇事船主被逮捕 · 新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 10 综合新闻 2016.8.30 星期二 网络订餐将告别“野蛮生长” 相关食品安全管理办法出台 湖北日报讯 （记者陈屿、通讯员沈君）随着第三方平台严把入网审核关，网络订餐将告别“野蛮生长”。日前，省食药监局召开网络订餐监管工作座谈会。美团、大众点评、饿了么、百度外卖、百胜餐饮、永和大王等网络订餐第三方平台及自建平台经营者与会，探讨如何加强网络订餐食品安全监督管理。

据了解，国家食药监管总局已出台《网络食品安全违法行为查处管理办法》，明确了网络订餐第三方平台应尽的责任和义务，规定网络食品交易第三方平台提供者，未按要求建立食品生产经营者审查登记、食品安全自查等制度的，或者未公开以上制度的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。

省食药监局正着手调研，拟将出台《湖北省网络订餐食品安全监督管理办法》。

据悉，省局将强化与第三方平台的定期沟通、通报制度，积极推进许可数据互通、投诉举报奖励等机制建设。在充分了解行业发展情况的基础上，研究、制定出台符合我省实际的网络订餐监管工作制度。





