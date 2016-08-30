查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 综合新闻 ·图文：打造古镇 ·抗诉的力量 ·实现纳税人培训全覆盖 ·结对帮扶兴产业 ·落实政策服务小微 ·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 ·抗诉：维护司法公正的重要手段 ·便民办税更满意 ·攻坚“金三”党员做表率 ·“地税名片”在扶贫中闪亮 ·网络订餐将告别“野蛮生长” ·周四“秋老虎”将逆袭 ·患者不出国门 问诊德国专家 ·肇事船主被逮捕 ·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：打造古镇 · 抗诉的力量 · 实现纳税人培训全覆盖 · 结对帮扶兴产业 · 落实政策服务小微 · 环保“紧箍”搁置50亿元投资项 · 抗诉：维护司法公正的重要手段 · 便民办税更满意 · 攻坚“金三”党员做表率 · “地税名片”在扶贫中闪亮 · 网络订餐将告别“野蛮生长” · 周四“秋老虎”将逆袭 · 患者不出国门 问诊德国专家 · 肇事船主被逮捕 · 新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 10 综合新闻 2016.8.30 星期二 郧西县地税局 “地税名片”在扶贫中闪亮 湖北日报讯 郧西县地税局在精准扶贫工作中以坚决打赢脱贫攻坚战为目标，驻村工作，脱产扶贫，精细施策，热心帮扶，得到了贫困群众的一致好评。地税成为该县精准扶贫一张响亮的“名片”。

该局把做好村级工作作为“两学一做”的实践课堂，4名副局长分别担任4个扶贫村第一书记，扎实开展扶贫工作。采取召开会议、上门走访、展板橱窗等形式，反复宣传精准扶贫政策，增强贫困户主动脱贫的内生动力。

在帮扶措施上，坚持科学统筹短、长、快产业发展项目，建立地税干部周入户、月通报、季督查、半年看实效的帮扶工作制度。切实开展“查改促”活动，促进脱贫计划和措施落到实处。在教育扶贫上，与31名贫困学生建立“一对一”结对帮扶，直至完成学业；在产业扶贫上，发展蔬菜、药材种植100多亩；在医疗扶贫上，积极联系有关部门落实相关政策，同时号召地税干部捐资救助大病贫困户。

（朱付良 王玺）





