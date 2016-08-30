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图文：打造古镇
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抗诉：维护司法公正的重要手段
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便民办税更满意
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攻坚“金三”党员做表率
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“地税名片”在扶贫中闪亮
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网络订餐将告别“野蛮生长”
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周四“秋老虎”将逆袭
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患者不出国门 问诊德国专家
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肇事船主被逮捕
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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
郧西县地税局
“地税名片”在扶贫中闪亮
湖北日报讯 郧西县地税局在精准扶贫工作中以坚决打赢脱贫攻坚战为目标，驻村工作，脱产扶贫，精细施策，热心帮扶，得到了贫困群众的一致好评。地税成为该县精准扶贫一张响亮的“名片”。
该局把做好村级工作作为“两学一做”的实践课堂，4名副局长分别担任4个扶贫村第一书记，扎实开展扶贫工作。采取召开会议、上门走访、展板橱窗等形式，反复宣传精准扶贫政策，增强贫困户主动脱贫的内生动力。
在帮扶措施上，坚持科学统筹短、长、快产业发展项目，建立地税干部周入户、月通报、季督查、半年看实效的帮扶工作制度。切实开展“查改促”活动，促进脱贫计划和措施落到实处。在教育扶贫上，与31名贫困学生建立“一对一”结对帮扶，直至完成学业；在产业扶贫上，发展蔬菜、药材种植100多亩；在医疗扶贫上，积极联系有关部门落实相关政策，同时号召地税干部捐资救助大病贫困户。
（朱付良 王玺）