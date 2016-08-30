图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
郧西县地税局
“地税名片”在扶贫中闪亮
    湖北日报讯 郧西县地税局在精准扶贫工作中以坚决打赢脱贫攻坚战为目标，驻村工作，脱产扶贫，精细施策，热心帮扶，得到了贫困群众的一致好评。地税成为该县精准扶贫一张响亮的“名片”。
    该局把做好村级工作作为“两学一做”的实践课堂，4名副局长分别担任4个扶贫村第一书记，扎实开展扶贫工作。采取召开会议、上门走访、展板橱窗等形式，反复宣传精准扶贫政策，增强贫困户主动脱贫的内生动力。
    在帮扶措施上，坚持科学统筹短、长、快产业发展项目，建立地税干部周入户、月通报、季督查、半年看实效的帮扶工作制度。切实开展“查改促”活动，促进脱贫计划和措施落到实处。在教育扶贫上，与31名贫困学生建立“一对一”结对帮扶，直至完成学业；在产业扶贫上，发展蔬菜、药材种植100多亩；在医疗扶贫上，积极联系有关部门落实相关政策，同时号召地税干部捐资救助大病贫困户。
（朱付良 王玺）


   
　