图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
掇刀区国税局
攻坚“金三”党员做表率
    湖北日报讯 近日，掇刀区国税局开展“攻坚金三党员做表率”主题活动，全体党员在局党组书记、局长刘继军的带领下，集体宣誓攻坚克难，积极履职尽责，自觉接受纳税人监督，为纳税人在金税三期上线工作中办实事、做好事、解难事，全力打赢金税三期上线的硬仗。
    针对办税纳税人激增，办税区停车位较少的状况，掇刀区国税局党员发出“不开私车乘公车，将停车场让给纳税人”的倡议并带头执行。同时成立党员志愿者服务队，设立党员示范岗，针对办税服务厅拥堵、纳税人办税等候时间较长等情况，有序引导纳税人取号就坐，维持现场秩序，耐心为纳税人答疑解惑，放弃午休，延时办税，以实际行动践行党员承诺，得到纳税人一致好评。
（孙平 陈亮）


   
　