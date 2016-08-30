查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 综合新闻 ·图文：打造古镇 ·抗诉的力量 ·实现纳税人培训全覆盖 ·结对帮扶兴产业 ·落实政策服务小微 ·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 ·抗诉：维护司法公正的重要手段 ·便民办税更满意 ·攻坚“金三”党员做表率 ·“地税名片”在扶贫中闪亮 ·网络订餐将告别“野蛮生长” ·周四“秋老虎”将逆袭 ·患者不出国门 问诊德国专家 ·肇事船主被逮捕 ·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：打造古镇 · 抗诉的力量 · 实现纳税人培训全覆盖 · 结对帮扶兴产业 · 落实政策服务小微 · 环保“紧箍”搁置50亿元投资项 · 抗诉：维护司法公正的重要手段 · 便民办税更满意 · 攻坚“金三”党员做表率 · “地税名片”在扶贫中闪亮 · 网络订餐将告别“野蛮生长” · 周四“秋老虎”将逆袭 · 患者不出国门 问诊德国专家 · 肇事船主被逮捕 · 新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 10 综合新闻 2016.8.30 星期二 掇刀区国税局 攻坚“金三”党员做表率 湖北日报讯 近日，掇刀区国税局开展“攻坚金三党员做表率”主题活动，全体党员在局党组书记、局长刘继军的带领下，集体宣誓攻坚克难，积极履职尽责，自觉接受纳税人监督，为纳税人在金税三期上线工作中办实事、做好事、解难事，全力打赢金税三期上线的硬仗。

针对办税纳税人激增，办税区停车位较少的状况，掇刀区国税局党员发出“不开私车乘公车，将停车场让给纳税人”的倡议并带头执行。同时成立党员志愿者服务队，设立党员示范岗，针对办税服务厅拥堵、纳税人办税等候时间较长等情况，有序引导纳税人取号就坐，维持现场秩序，耐心为纳税人答疑解惑，放弃午休，延时办税，以实际行动践行党员承诺，得到纳税人一致好评。

（孙平 陈亮）





