查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 综合新闻 ·图文：打造古镇 ·抗诉的力量 ·实现纳税人培训全覆盖 ·结对帮扶兴产业 ·落实政策服务小微 ·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 ·抗诉：维护司法公正的重要手段 ·便民办税更满意 ·攻坚“金三”党员做表率 ·“地税名片”在扶贫中闪亮 ·网络订餐将告别“野蛮生长” ·周四“秋老虎”将逆袭 ·患者不出国门 问诊德国专家 ·肇事船主被逮捕 ·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：打造古镇 · 抗诉的力量 · 实现纳税人培训全覆盖 · 结对帮扶兴产业 · 落实政策服务小微 · 环保“紧箍”搁置50亿元投资项 · 抗诉：维护司法公正的重要手段 · 便民办税更满意 · 攻坚“金三”党员做表率 · “地税名片”在扶贫中闪亮 · 网络订餐将告别“野蛮生长” · 周四“秋老虎”将逆袭 · 患者不出国门 问诊德国专家 · 肇事船主被逮捕 · 新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 10 综合新闻 2016.8.30 星期二 长阳县国税局、地税局 便民办税更满意 湖北日报讯 “以前地税服务已经是‘五星级’，现在营改增后，国地税联合办税服务厅又打造‘十星级’，服务质量更满意了！”刚拿到完税证明的长阳县某房地产开发公司王会计有感而发。

日前，长阳县国地税部门在优化服务功能上“做加法”，通过设置联合咨询台、开设“早晚课”学习、开展“高效便捷纳税服务”志愿服务等方式，促进办税质效提档升级。与此同时，在整合人力资源上做减法，联合制定完善《办税服务厅工作规范》，明确导税、咨询、资料审核、业务分流办理各个环节的权责。

此外，长阳县地税局针对金税三期系统上线后纳税人在网上申报中出现的问题，专门开展网络远程教学，对地处偏远、来往县城不便的纳税人实行“一对一”服务。该局还分门别类创建了纳税服务微信群，推送各类实用涉税知识和答疑图文，及时解决问题，形成全天候、多层次的服务格局。 （李毅）





