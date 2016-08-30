图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
抗诉：维护司法公正的重要手段
    湖北日报讯 记者 陈鹏 通讯员 漆青梦

    刑事抗诉，是指人民检察院认为人民法院的刑事判决或裁定确有错误时，在法律规定的范围内，依照一定的程序要求人民法院对案件重新审理的诉讼活动。刑事抗诉是检察机关的一项重要工作，刑事抗诉权是检察机关法律监督权的重要组成部分。
    省检察院相关负责人介绍，近年来，我省各级人民检察院围绕刑事抗诉这个中心开展监督，提出刑事抗诉案件由2011年的187件增长为2015年的433件，全国排位由13位跃居第5位，法院采纳检察机关抗诉意见率由 67.52%增长为90.94%，全国排位由25位跃居第2位。
    今年上半年，全省检察机关提出刑事抗诉案件174件，抗诉率12.32%。


   
　