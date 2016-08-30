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刑事抗诉，是指人民检察院认为人民法院的刑事判决或裁定确有错误时，在法律规定的范围内，依照一定的程序要求人民法院对案件重新审理的诉讼活动。刑事抗诉是检察机关的一项重要工作，刑事抗诉权是检察机关法律监督权的重要组成部分。

省检察院相关负责人介绍，近年来，我省各级人民检察院围绕刑事抗诉这个中心开展监督，提出刑事抗诉案件由2011年的187件增长为2015年的433件，全国排位由13位跃居第5位，法院采纳检察机关抗诉意见率由 67.52%增长为90.94%，全国排位由25位跃居第2位。

今年上半年，全省检察机关提出刑事抗诉案件174件，抗诉率12.32%。





