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抗诉：维护司法公正的重要手段
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便民办税更满意
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周四“秋老虎”将逆袭
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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
抗诉：维护司法公正的重要手段
湖北日报讯 记者 陈鹏 通讯员 漆青梦
刑事抗诉，是指人民检察院认为人民法院的刑事判决或裁定确有错误时，在法律规定的范围内，依照一定的程序要求人民法院对案件重新审理的诉讼活动。刑事抗诉是检察机关的一项重要工作，刑事抗诉权是检察机关法律监督权的重要组成部分。
省检察院相关负责人介绍，近年来，我省各级人民检察院围绕刑事抗诉这个中心开展监督，提出刑事抗诉案件由2011年的187件增长为2015年的433件，全国排位由13位跃居第5位，法院采纳检察机关抗诉意见率由 67.52%增长为90.94%，全国排位由25位跃居第2位。
今年上半年，全省检察机关提出刑事抗诉案件174件，抗诉率12.32%。