查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 综合新闻 ·图文：打造古镇 ·抗诉的力量 ·实现纳税人培训全覆盖 ·结对帮扶兴产业 ·落实政策服务小微 ·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 ·抗诉：维护司法公正的重要手段 ·便民办税更满意 ·攻坚“金三”党员做表率 ·“地税名片”在扶贫中闪亮 ·网络订餐将告别“野蛮生长” ·周四“秋老虎”将逆袭 ·患者不出国门 问诊德国专家 ·肇事船主被逮捕 ·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：打造古镇 · 抗诉的力量 · 实现纳税人培训全覆盖 · 结对帮扶兴产业 · 落实政策服务小微 · 环保“紧箍”搁置50亿元投资项 · 抗诉：维护司法公正的重要手段 · 便民办税更满意 · 攻坚“金三”党员做表率 · “地税名片”在扶贫中闪亮 · 网络订餐将告别“野蛮生长” · 周四“秋老虎”将逆袭 · 患者不出国门 问诊德国专家 · 肇事船主被逮捕 · 新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 10 综合新闻 2016.8.30 星期二 环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 湖北日报讯 据洪保平介绍，3年前，新洲区道观河风景区曾准备引入一家旅游开发公司进行景区开发，“计划投资超过50亿元。”但最初的开发方案破坏山体、产生污水，被区政府叫停，“景区原计划景区污水净化达标后排入道观河，但我们要求，一滴污水都不准流进道观河，要么铺设污水管网，要么循环利用。”

最终，该项目搁置3年，反复修改方案后才于近日签订意向性合同，投资额最终决定为18亿元。

大型投资项目卡在环评关，总会有地方长官“打招呼”，要求环保部门予以“放行”。但新洲区明文规定，党政领导干部利用职务影响，干预、插手建设项目，致使不符合生态环境和资源方面政策、法律法规的建设项目得以审批（核准）、建设或者投产（使用）的，将被终身追究责任。洪保平表示，“此规定一出，打招呼的情况完全绝迹。” （记者 成熔兴）





