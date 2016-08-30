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抗诉：维护司法公正的重要手段
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便民办税更满意
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“地税名片”在扶贫中闪亮
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周四“秋老虎”将逆袭
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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
湖北日报讯 据洪保平介绍，3年前，新洲区道观河风景区曾准备引入一家旅游开发公司进行景区开发，“计划投资超过50亿元。”但最初的开发方案破坏山体、产生污水，被区政府叫停，“景区原计划景区污水净化达标后排入道观河，但我们要求，一滴污水都不准流进道观河，要么铺设污水管网，要么循环利用。”
最终，该项目搁置3年，反复修改方案后才于近日签订意向性合同，投资额最终决定为18亿元。
大型投资项目卡在环评关，总会有地方长官“打招呼”，要求环保部门予以“放行”。但新洲区明文规定，党政领导干部利用职务影响，干预、插手建设项目，致使不符合生态环境和资源方面政策、法律法规的建设项目得以审批（核准）、建设或者投产（使用）的，将被终身追究责任。洪保平表示，“此规定一出，打招呼的情况完全绝迹。” （记者 成熔兴）