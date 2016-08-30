图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
    湖北日报讯 据洪保平介绍，3年前，新洲区道观河风景区曾准备引入一家旅游开发公司进行景区开发，“计划投资超过50亿元。”但最初的开发方案破坏山体、产生污水，被区政府叫停，“景区原计划景区污水净化达标后排入道观河，但我们要求，一滴污水都不准流进道观河，要么铺设污水管网，要么循环利用。”
    最终，该项目搁置3年，反复修改方案后才于近日签订意向性合同，投资额最终决定为18亿元。
    大型投资项目卡在环评关，总会有地方长官“打招呼”，要求环保部门予以“放行”。但新洲区明文规定，党政领导干部利用职务影响，干预、插手建设项目，致使不符合生态环境和资源方面政策、法律法规的建设项目得以审批（核准）、建设或者投产（使用）的，将被终身追究责任。洪保平表示，“此规定一出，打招呼的情况完全绝迹。” （记者 成熔兴）


   
　