图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
宜都市地税局
落实政策服务小微
    湖北日报讯 发放小微企业税收优化政策2300份、提供咨询服务500次、上门辅导200余次，为3500余户小微企业减免税422万元……这是上半年宜都市地税局落实小微企业税收优惠政策的一组数据。
    据悉，宜都市地税局面向纳税人，上好税收宣传、税银合作、税收管理“三堂课”，打通了服务小微企业发展的“最后一公里”。该局以业务例会、青年法治论坛微信群、税企QQ群、微信公众号为平台，密集推送政策解读、热点问答等内容，每月组织3次专题税收政策学习。同时，该局联合国税、宜都农商行共同签署“纳税信用贷”合作协议，向信誉良好的中小企业发放短期流动资金贷款，20家企业获得《小微企业“纳税信用贷”客户推荐函》，预计可向湖北宜都农村商业银行申请最高3900万元的纳税信用贷款。此外，该局分户建立了小微企业减免税台账，实行清单式管理，帮助企业规避风险，确保小微企业税收优化政策“遍地开花”。 （田洁明）


   
　