查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 综合新闻 ·图文：打造古镇 ·抗诉的力量 ·实现纳税人培训全覆盖 ·结对帮扶兴产业 ·落实政策服务小微 ·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 ·抗诉：维护司法公正的重要手段 ·便民办税更满意 ·攻坚“金三”党员做表率 ·“地税名片”在扶贫中闪亮 ·网络订餐将告别“野蛮生长” ·周四“秋老虎”将逆袭 ·患者不出国门 问诊德国专家 ·肇事船主被逮捕 ·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：打造古镇 · 抗诉的力量 · 实现纳税人培训全覆盖 · 结对帮扶兴产业 · 落实政策服务小微 · 环保“紧箍”搁置50亿元投资项 · 抗诉：维护司法公正的重要手段 · 便民办税更满意 · 攻坚“金三”党员做表率 · “地税名片”在扶贫中闪亮 · 网络订餐将告别“野蛮生长” · 周四“秋老虎”将逆袭 · 患者不出国门 问诊德国专家 · 肇事船主被逮捕 · 新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 10 综合新闻 2016.8.30 星期二 宜都市地税局 落实政策服务小微 湖北日报讯 发放小微企业税收优化政策2300份、提供咨询服务500次、上门辅导200余次，为3500余户小微企业减免税422万元……这是上半年宜都市地税局落实小微企业税收优惠政策的一组数据。

据悉，宜都市地税局面向纳税人，上好税收宣传、税银合作、税收管理“三堂课”，打通了服务小微企业发展的“最后一公里”。该局以业务例会、青年法治论坛微信群、税企QQ群、微信公众号为平台，密集推送政策解读、热点问答等内容，每月组织3次专题税收政策学习。同时，该局联合国税、宜都农商行共同签署“纳税信用贷”合作协议，向信誉良好的中小企业发放短期流动资金贷款，20家企业获得《小微企业“纳税信用贷”客户推荐函》，预计可向湖北宜都农村商业银行申请最高3900万元的纳税信用贷款。此外，该局分户建立了小微企业减免税台账，实行清单式管理，帮助企业规避风险，确保小微企业税收优化政策“遍地开花”。 （田洁明）





