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第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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图文：打造古镇
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抗诉的力量
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实现纳税人培训全覆盖
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结对帮扶兴产业
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落实政策服务小微
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环保“紧箍”搁置50亿元投资项
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抗诉：维护司法公正的重要手段
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便民办税更满意
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攻坚“金三”党员做表率
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“地税名片”在扶贫中闪亮
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网络订餐将告别“野蛮生长”
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周四“秋老虎”将逆袭
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患者不出国门 问诊德国专家
·
肇事船主被逮捕
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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
宜都市地税局
落实政策服务小微
湖北日报讯 发放小微企业税收优化政策2300份、提供咨询服务500次、上门辅导200余次，为3500余户小微企业减免税422万元……这是上半年宜都市地税局落实小微企业税收优惠政策的一组数据。
据悉，宜都市地税局面向纳税人，上好税收宣传、税银合作、税收管理“三堂课”，打通了服务小微企业发展的“最后一公里”。该局以业务例会、青年法治论坛微信群、税企QQ群、微信公众号为平台，密集推送政策解读、热点问答等内容，每月组织3次专题税收政策学习。同时，该局联合国税、宜都农商行共同签署“纳税信用贷”合作协议，向信誉良好的中小企业发放短期流动资金贷款，20家企业获得《小微企业“纳税信用贷”客户推荐函》，预计可向湖北宜都农村商业银行申请最高3900万元的纳税信用贷款。此外，该局分户建立了小微企业减免税台账，实行清单式管理，帮助企业规避风险，确保小微企业税收优化政策“遍地开花”。 （田洁明）