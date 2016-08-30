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抗诉：维护司法公正的重要手段
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便民办税更满意
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“地税名片”在扶贫中闪亮
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周四“秋老虎”将逆袭
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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
恩施州地税局
结对帮扶兴产业
湖北日报讯 “老卢，我们给您送鸡子款来哒！”“这么快就卖了，莫得急啥！来屋里坐喝茶！”8月26日，在建始县三里乡香树湾村，村民卢忠国与恩施州地税局精准扶贫工作组一行，隔老远就打起招呼。
卢忠国家五口人，他与老伴都年过花甲且体弱多病，儿子媳妇有智障，加上一个四五岁孙姑娘，是建档立卡的贫困户。
大家一落座，老卢话匣子一下子就打开了。“按你们要求，我加把劲，今年可以兑现脱贫，莫太担心！”老卢反倒一脸的轻松，笑称有果子、猪子、鸡子、谷子和羊子“五子登科”撑腰。
4月底，该局与卢忠国家结对帮扶后，便成了常走动的亲戚。老卢有头脑且人勤劳，在屋前房后，他曾种上李子、柑橘等果树。“三里香米”远近闻名，这几年又种了几亩水田。地税干部杨秀奎很快给出了脱贫“方子”，并送来4头仔猪、100只景阳鸡苗，产品都包销。目前，李子代销5440元，鸡子已销25只1840元，香米上市后，按每公斤10元包销，猪肉、山羊也不例外。
随行的州地税局驻村干部称，今年结对的14户贫困户，都已因户施策，提供甜柿、猕猴桃、鸡苗、仔猪等发展产业，同时捐资20万元协助村委会建设。“香树湾村，今年整村脱贫没有问题。”村主任赵长江信心满满地说。
（向炯 徐福群）