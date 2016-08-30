查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 综合新闻 ·图文：打造古镇 ·抗诉的力量 ·实现纳税人培训全覆盖 ·结对帮扶兴产业 ·落实政策服务小微 ·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 ·抗诉：维护司法公正的重要手段 ·便民办税更满意 ·攻坚“金三”党员做表率 ·“地税名片”在扶贫中闪亮 ·网络订餐将告别“野蛮生长” ·周四“秋老虎”将逆袭 ·患者不出国门 问诊德国专家 ·肇事船主被逮捕 ·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：打造古镇 · 抗诉的力量 · 实现纳税人培训全覆盖 · 结对帮扶兴产业 · 落实政策服务小微 · 环保“紧箍”搁置50亿元投资项 · 抗诉：维护司法公正的重要手段 · 便民办税更满意 · 攻坚“金三”党员做表率 · “地税名片”在扶贫中闪亮 · 网络订餐将告别“野蛮生长” · 周四“秋老虎”将逆袭 · 患者不出国门 问诊德国专家 · 肇事船主被逮捕 · 新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 10 综合新闻 2016.8.30 星期二 恩施州地税局 结对帮扶兴产业 湖北日报讯 “老卢，我们给您送鸡子款来哒！”“这么快就卖了，莫得急啥！来屋里坐喝茶！”8月26日，在建始县三里乡香树湾村，村民卢忠国与恩施州地税局精准扶贫工作组一行，隔老远就打起招呼。

卢忠国家五口人，他与老伴都年过花甲且体弱多病，儿子媳妇有智障，加上一个四五岁孙姑娘，是建档立卡的贫困户。

大家一落座，老卢话匣子一下子就打开了。“按你们要求，我加把劲，今年可以兑现脱贫，莫太担心！”老卢反倒一脸的轻松，笑称有果子、猪子、鸡子、谷子和羊子“五子登科”撑腰。

4月底，该局与卢忠国家结对帮扶后，便成了常走动的亲戚。老卢有头脑且人勤劳，在屋前房后，他曾种上李子、柑橘等果树。“三里香米”远近闻名，这几年又种了几亩水田。地税干部杨秀奎很快给出了脱贫“方子”，并送来4头仔猪、100只景阳鸡苗，产品都包销。目前，李子代销5440元，鸡子已销25只1840元，香米上市后，按每公斤10元包销，猪肉、山羊也不例外。

随行的州地税局驻村干部称，今年结对的14户贫困户，都已因户施策，提供甜柿、猕猴桃、鸡苗、仔猪等发展产业，同时捐资20万元协助村委会建设。“香树湾村，今年整村脱贫没有问题。”村主任赵长江信心满满地说。

（向炯 徐福群）





