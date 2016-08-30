图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
----  
 
10 综合新闻 2016.8.30 星期二
恩施州地税局
结对帮扶兴产业
    湖北日报讯 “老卢，我们给您送鸡子款来哒！”“这么快就卖了，莫得急啥！来屋里坐喝茶！”8月26日，在建始县三里乡香树湾村，村民卢忠国与恩施州地税局精准扶贫工作组一行，隔老远就打起招呼。
    卢忠国家五口人，他与老伴都年过花甲且体弱多病，儿子媳妇有智障，加上一个四五岁孙姑娘，是建档立卡的贫困户。
    大家一落座，老卢话匣子一下子就打开了。“按你们要求，我加把劲，今年可以兑现脱贫，莫太担心！”老卢反倒一脸的轻松，笑称有果子、猪子、鸡子、谷子和羊子“五子登科”撑腰。
    4月底，该局与卢忠国家结对帮扶后，便成了常走动的亲戚。老卢有头脑且人勤劳，在屋前房后，他曾种上李子、柑橘等果树。“三里香米”远近闻名，这几年又种了几亩水田。地税干部杨秀奎很快给出了脱贫“方子”，并送来4头仔猪、100只景阳鸡苗，产品都包销。目前，李子代销5440元，鸡子已销25只1840元，香米上市后，按每公斤10元包销，猪肉、山羊也不例外。
    随行的州地税局驻村干部称，今年结对的14户贫困户，都已因户施策，提供甜柿、猕猴桃、鸡苗、仔猪等发展产业，同时捐资20万元协助村委会建设。“香树湾村，今年整村脱贫没有问题。”村主任赵长江信心满满地说。
（向炯 徐福群）


   
　