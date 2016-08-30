查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 综合新闻 ·图文：打造古镇 ·抗诉的力量 ·实现纳税人培训全覆盖 ·结对帮扶兴产业 ·落实政策服务小微 ·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目 ·抗诉：维护司法公正的重要手段 ·便民办税更满意 ·攻坚“金三”党员做表率 ·“地税名片”在扶贫中闪亮 ·网络订餐将告别“野蛮生长” ·周四“秋老虎”将逆袭 ·患者不出国门 问诊德国专家 ·肇事船主被逮捕 ·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 图文：打造古镇 · 抗诉的力量 · 实现纳税人培训全覆盖 · 结对帮扶兴产业 · 落实政策服务小微 · 环保“紧箍”搁置50亿元投资项 · 抗诉：维护司法公正的重要手段 · 便民办税更满意 · 攻坚“金三”党员做表率 · “地税名片”在扶贫中闪亮 · 网络订餐将告别“野蛮生长” · 周四“秋老虎”将逆袭 · 患者不出国门 问诊德国专家 · 肇事船主被逮捕 · 新洲生态考核管出武汉“最蓝”天 10 综合新闻 2016.8.30 星期二 郧阳区地税局 实现纳税人培训全覆盖 湖北日报讯 8月23日，十堰市郧阳区国、地税局联合举办房地产建安企业“营改增”“金三”知识培训班，50多家房地产及建筑安装企业纳税人参加培训。至此，自“营改增”和“金三”上线以来，该区纳税人相关税收业务培训实现了全覆盖。

据悉，自“营改增”和“金三”上线以来，该区国、地税局通过纳税人学校等多种方式强化内外培训，利用微信公众号、QQ工作群和联合办税大厅电子显示屏宣传“营改增”及“金三”政策知识。此次培训重点解决房地产类、建安类、发票类、网上申报和新老项目账务处理及申报等相关税收业务处理问题，为房地产、建筑安装企业详细解读税收政策，解决涉税工作中的疑难问题，降低企业涉税风险。 （康翊杨勇）





