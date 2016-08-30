图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
郧阳区地税局
实现纳税人培训全覆盖
    湖北日报讯 8月23日，十堰市郧阳区国、地税局联合举办房地产建安企业“营改增”“金三”知识培训班，50多家房地产及建筑安装企业纳税人参加培训。至此，自“营改增”和“金三”上线以来，该区纳税人相关税收业务培训实现了全覆盖。
    据悉，自“营改增”和“金三”上线以来，该区国、地税局通过纳税人学校等多种方式强化内外培训，利用微信公众号、QQ工作群和联合办税大厅电子显示屏宣传“营改增”及“金三”政策知识。此次培训重点解决房地产类、建安类、发票类、网上申报和新老项目账务处理及申报等相关税收业务处理问题，为房地产、建筑安装企业详细解读税收政策，解决涉税工作中的疑难问题，降低企业涉税风险。 （康翊杨勇）


   
　