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·便民办税更满意
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·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
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图文：打造古镇
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抗诉的力量
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实现纳税人培训全覆盖
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落实政策服务小微
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环保“紧箍”搁置50亿元投资项
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抗诉：维护司法公正的重要手段
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便民办税更满意
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攻坚“金三”党员做表率
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“地税名片”在扶贫中闪亮
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网络订餐将告别“野蛮生长”
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周四“秋老虎”将逆袭
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患者不出国门 问诊德国专家
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肇事船主被逮捕
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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
郧阳区地税局
实现纳税人培训全覆盖
湖北日报讯 8月23日，十堰市郧阳区国、地税局联合举办房地产建安企业“营改增”“金三”知识培训班，50多家房地产及建筑安装企业纳税人参加培训。至此，自“营改增”和“金三”上线以来，该区纳税人相关税收业务培训实现了全覆盖。
据悉，自“营改增”和“金三”上线以来，该区国、地税局通过纳税人学校等多种方式强化内外培训，利用微信公众号、QQ工作群和联合办税大厅电子显示屏宣传“营改增”及“金三”政策知识。此次培训重点解决房地产类、建安类、发票类、网上申报和新老项目账务处理及申报等相关税收业务处理问题，为房地产、建筑安装企业详细解读税收政策，解决涉税工作中的疑难问题，降低企业涉税风险。 （康翊杨勇）