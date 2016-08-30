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图文：打造古镇
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实现纳税人培训全覆盖
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落实政策服务小微
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环保“紧箍”搁置50亿元投资项
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抗诉：维护司法公正的重要手段
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便民办税更满意
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攻坚“金三”党员做表率
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“地税名片”在扶贫中闪亮
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网络订餐将告别“野蛮生长”
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周四“秋老虎”将逆袭
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患者不出国门 问诊德国专家
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肇事船主被逮捕
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新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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综合新闻
2016.8.30 星期二
图文：打造古镇
湖北日报讯 22日，手工匠人在老建筑材料上进行雕刻与修复。云梦县引资打造以徽派仿古建筑群为主体的“云梦古镇”，该古镇包含古民居、牌坊等仿古建筑50多座，同时聚集云梦皮影、三节龙等当地特色文化和传统美食，将成为展示楚风古民居、汉服风情的影视基地和旅游胜地。
（记者 张朋 视界网王云清 李安仙 摄）