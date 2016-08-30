图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
----  
 
10 综合新闻 2016.8.30 星期二
图文：打造古镇
    湖北日报讯 22日，手工匠人在老建筑材料上进行雕刻与修复。云梦县引资打造以徽派仿古建筑群为主体的“云梦古镇”，该古镇包含古民居、牌坊等仿古建筑50多座，同时聚集云梦皮影、三节龙等当地特色文化和传统美食，将成为展示楚风古民居、汉服风情的影视基地和旅游胜地。
    （记者 张朋 视界网王云清 李安仙 摄）


   
　