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昨日一早，武汉市新洲区邾城街居民刘惠推开窗户，望着蓝天深吸一口气，“今天又是个‘新洲蓝’。”

武汉市环保部门数据显示，今年1月至7月，新洲区空气PM2.5均值浓度51微克/立方米，比去年同期相比下降16.4%，全市排名最佳。这一切，都源于该区在2014年戴上的一顶“生态紧箍”——《新洲区生态环境质量重要指标考核办法》。

新洲区坐拥“一江、三河、四岗、十湖”，山水资源丰富。但2012年后，随着地区经济发展，尤其是工业企业的增长，该区环境面临巨大压力。2013年，该区空气质量优良天数比上一年减少了45天，优良率下降 12.3%，“一江、三河、十湖、两库”中，不少水体水质下降至标准临界值，各种污染物总量不断增加。

为守住青山绿水，新洲区委区政府重申“生态立区”的发展理念。该区提出，“如果不量化、不考核，不将生态指标与官员的政绩挂钩，生态保护将永远只能停留在口头上。”

为此，该区在全国区、县中率先制定《生态环境质量重要指标考核办法》，分门别类对街镇环保工作进行量化打分，考核结果与干部前途挂钩。

一开始，《考核办法》涵盖了地表水环境质量、空气质量、农村面源污染治理等八大项，又逐年优化调整。每一项都会核定上一年的“生态本底值”，如果次年的生态指标低于“本底值”，如空气质量或水质下降，所属街道、分管部门都将被扣分。

最终得分计入地方主官的年终政绩考核，影响该官员的升迁、调整、任用。该区选拔任用干部，都需向区环保局征求意见，“生态指标不过关将被一票否决。”

2015年，新洲区邾城街就因为未完成市里下达的PM10、PM2.5下降工作任务被扣掉0.2分，因秸秆垃圾焚烧、油烟烧烤、道路扬尘等空气污染工作整治不到位，被扣掉了0.25分，“别小看这零点几分，如果反应到年终政绩考核中，影响很大。”新洲区环保局长洪保平介绍，起初，生态指标在考核中所占权重为4分，如今已上升至15到20分，而地方财政收入的完成情况一直只占四五分，“明确了蓝天白云、青山绿水比‘钱袋子’更值钱，这样才从制度设计层面让所有官员真正将生态保护摆在首位。”

据介绍，自2013年至今，该区空气质量持续改善，每年PM2.5、PM10等指标下降幅度均在9%以上。2015年，全区环境空气质量优良天数比武汉中心城区要多46天。





