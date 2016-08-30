图文：打造古镇抗诉的力量实现纳税人培训全覆盖结对帮扶兴产业落实政策服务小微环保“紧箍”搁置50亿元投资项目抗诉：维护司法公正的重要手段便民办税更满意攻坚“金三”党员做表率“地税名片”在扶贫中闪亮网络订餐将告别“野蛮生长”周四“秋老虎”将逆袭患者不出国门 问诊德国专家肇事船主被逮捕新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
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 第10版 综合新闻
·图文：打造古镇
·抗诉的力量
·实现纳税人培训全覆盖
·结对帮扶兴产业
·落实政策服务小微
·环保“紧箍”搁置50亿元投资项目
·抗诉：维护司法公正的重要手段
·便民办税更满意
·攻坚“金三”党员做表率
·“地税名片”在扶贫中闪亮
·网络订餐将告别“野蛮生长”
·周四“秋老虎”将逆袭
·患者不出国门 问诊德国专家
·肇事船主被逮捕
·新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
湖北日报电子版
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10 综合新闻 2016.8.30 星期二
选拔任用干部，先问问区环保局意见
新洲生态考核管出武汉“最蓝”天
    湖北日报讯 记者 成熔兴 通讯员 平原 书雄 志红

    昨日一早，武汉市新洲区邾城街居民刘惠推开窗户，望着蓝天深吸一口气，“今天又是个‘新洲蓝’。”
    武汉市环保部门数据显示，今年1月至7月，新洲区空气PM2.5均值浓度51微克/立方米，比去年同期相比下降16.4%，全市排名最佳。这一切，都源于该区在2014年戴上的一顶“生态紧箍”——《新洲区生态环境质量重要指标考核办法》。
    新洲区坐拥“一江、三河、四岗、十湖”，山水资源丰富。但2012年后，随着地区经济发展，尤其是工业企业的增长，该区环境面临巨大压力。2013年，该区空气质量优良天数比上一年减少了45天，优良率下降 12.3%，“一江、三河、十湖、两库”中，不少水体水质下降至标准临界值，各种污染物总量不断增加。
    为守住青山绿水，新洲区委区政府重申“生态立区”的发展理念。该区提出，“如果不量化、不考核，不将生态指标与官员的政绩挂钩，生态保护将永远只能停留在口头上。”
    为此，该区在全国区、县中率先制定《生态环境质量重要指标考核办法》，分门别类对街镇环保工作进行量化打分，考核结果与干部前途挂钩。
    一开始，《考核办法》涵盖了地表水环境质量、空气质量、农村面源污染治理等八大项，又逐年优化调整。每一项都会核定上一年的“生态本底值”，如果次年的生态指标低于“本底值”，如空气质量或水质下降，所属街道、分管部门都将被扣分。
    最终得分计入地方主官的年终政绩考核，影响该官员的升迁、调整、任用。该区选拔任用干部，都需向区环保局征求意见，“生态指标不过关将被一票否决。”
    2015年，新洲区邾城街就因为未完成市里下达的PM10、PM2.5下降工作任务被扣掉0.2分，因秸秆垃圾焚烧、油烟烧烤、道路扬尘等空气污染工作整治不到位，被扣掉了0.25分，“别小看这零点几分，如果反应到年终政绩考核中，影响很大。”新洲区环保局长洪保平介绍，起初，生态指标在考核中所占权重为4分，如今已上升至15到20分，而地方财政收入的完成情况一直只占四五分，“明确了蓝天白云、青山绿水比‘钱袋子’更值钱，这样才从制度设计层面让所有官员真正将生态保护摆在首位。”
    据介绍，自2013年至今，该区空气质量持续改善，每年PM2.5、PM10等指标下降幅度均在9%以上。2015年，全区环境空气质量优良天数比武汉中心城区要多46天。


 
　