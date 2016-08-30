我省中小学晒出368节部级优课网上培优开学火大多只为赚人气图文：中古合演《孩子的天鹅湖》郭店楚简首次大规模公开展示强化税收征管保增长监督执纪出实招联合办税实现共赢多举措加强税源管理加强老干部学习教育落实税收优惠政策中小学开学集中开展革命传统教育省图书馆推出数字国学馆图文：华中科大迎来两对双胞胎新生《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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 第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
湖北日报电子版
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9 文化新闻 2016.8.30 星期二
《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
    湖北日报讯 （记者文俊、通讯员李平）28日闭幕的第23届北京国际图书博览会上，长江传媒湖北教育出版社与印度OM出版集团签署了《影响孩子一生的哲学阅读》丛书6册全球英语版权合作协议。《影响孩子一生的哲学阅读》是国内第一套原创儿童哲学童话丛书，共计54种，已入选国家“十二五”重点出版项目。该丛书主题以人为中心，从“人与自我”“人与社会”“人与自然”三个角度确定价值观，在图文并茂的故事中对一系列哲学问题进行了深入浅出的解读。丛书由著名教育家朱永新担任名誉主编，著名儿童哲学教育家王雄担任主编。2016年，该系列丛书获得美国哈佛大学中国教育论坛特别推荐。
    湖北教育出版社有限公司总经理方平介绍，该丛书采用童话故事的形式表现哲学主题，在精彩图片的配合之下让儿童享受阅读带来的思考快乐。不仅能提高儿童的思维能力，而且能够开阔他们的视野，非常适合儿童的理解和阅读。


   
　