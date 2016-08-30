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第9版 文化新闻
·我省中小学晒出368节部级优课
·网上培优开学火大多只为赚人气
·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
·郭店楚简首次大规模公开展示
·强化税收征管保增长
·监督执纪出实招
·联合办税实现共赢
·多举措加强税源管理
·加强老干部学习教育
·落实税收优惠政策
·中小学开学集中开展革命传统教育
·省图书馆推出数字国学馆
·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
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我省中小学晒出368节部级优课
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网上培优开学火大多只为赚人气
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图文：中古合演《孩子的天鹅湖》
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郭店楚简首次大规模公开展示
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强化税收征管保增长
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监督执纪出实招
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联合办税实现共赢
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多举措加强税源管理
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加强老干部学习教育
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落实税收优惠政策
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中小学开学集中开展革命传统教育
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省图书馆推出数字国学馆
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图文：华中科大迎来两对双胞胎新
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《影响孩子一生的哲学阅读》英文
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文化新闻
2016.8.30 星期二
《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度
湖北日报讯 （记者文俊、通讯员李平）28日闭幕的第23届北京国际图书博览会上，长江传媒湖北教育出版社与印度OM出版集团签署了《影响孩子一生的哲学阅读》丛书6册全球英语版权合作协议。《影响孩子一生的哲学阅读》是国内第一套原创儿童哲学童话丛书，共计54种，已入选国家“十二五”重点出版项目。该丛书主题以人为中心，从“人与自我”“人与社会”“人与自然”三个角度确定价值观，在图文并茂的故事中对一系列哲学问题进行了深入浅出的解读。丛书由著名教育家朱永新担任名誉主编，著名儿童哲学教育家王雄担任主编。2016年，该系列丛书获得美国哈佛大学中国教育论坛特别推荐。
湖北教育出版社有限公司总经理方平介绍，该丛书采用童话故事的形式表现哲学主题，在精彩图片的配合之下让儿童享受阅读带来的思考快乐。不仅能提高儿童的思维能力，而且能够开阔他们的视野，非常适合儿童的理解和阅读。