查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 湖北日报讯 （记者文俊、通讯员李平）28日闭幕的第23届北京国际图书博览会上，长江传媒湖北教育出版社与印度OM出版集团签署了《影响孩子一生的哲学阅读》丛书6册全球英语版权合作协议。《影响孩子一生的哲学阅读》是国内第一套原创儿童哲学童话丛书，共计54种，已入选国家“十二五”重点出版项目。该丛书主题以人为中心，从“人与自我”“人与社会”“人与自然”三个角度确定价值观，在图文并茂的故事中对一系列哲学问题进行了深入浅出的解读。丛书由著名教育家朱永新担任名誉主编，著名儿童哲学教育家王雄担任主编。2016年，该系列丛书获得美国哈佛大学中国教育论坛特别推荐。

湖北教育出版社有限公司总经理方平介绍，该丛书采用童话故事的形式表现哲学主题，在精彩图片的配合之下让儿童享受阅读带来的思考快乐。不仅能提高儿童的思维能力，而且能够开阔他们的视野，非常适合儿童的理解和阅读。





