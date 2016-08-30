查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 文化新闻 ·我省中小学晒出368节部级优课 ·网上培优开学火大多只为赚人气 ·图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 ·郭店楚简首次大规模公开展示 ·强化税收征管保增长 ·监督执纪出实招 ·联合办税实现共赢 ·多举措加强税源管理 ·加强老干部学习教育 ·落实税收优惠政策 ·中小学开学集中开展革命传统教育 ·省图书馆推出数字国学馆 ·图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 ·《影响孩子一生的哲学阅读》英文版权输出印度 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 综合新闻 第11版 : 体育 第12版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 时事 第6版 : 时事 第7版 : 评论 第8版 : 经济纵横 第9版 : 文化新闻 · 我省中小学晒出368节部级优课 · 网上培优开学火大多只为赚人气 · 图文：中古合演《孩子的天鹅湖》 · 郭店楚简首次大规模公开展示 · 强化税收征管保增长 · 监督执纪出实招 · 联合办税实现共赢 · 多举措加强税源管理 · 加强老干部学习教育 · 落实税收优惠政策 · 中小学开学集中开展革命传统教育 · 省图书馆推出数字国学馆 · 图文：华中科大迎来两对双胞胎新 · 《影响孩子一生的哲学阅读》英文 9 文化新闻 2016.8.30 星期二 图文：华中科大迎来两对双胞胎新生 湖北日报讯 图为：双胞胎兄弟李振环、李振宇和妈妈合影。（视界网 郑志皓 摄）

图为：双胞胎姐妹王瀚逸、王瀚莹。（视界网 郭哲良 摄）



（记者海冰、通讯员林璧彤、郑志皓、郭哲良）27日、28日是华中科技大学新生报到的日子。记者获悉，该校今年迎来两对双胞胎新生，一对双胞胎兄弟来自武汉，另一对双胞胎姐妹来自北京。

双胞胎兄弟李振环、李振宇毕业于武钢三中，今年高考分别以646分、634分一起考入华科大。哥俩都是理科生，高中是同班同学。李振环从小喜爱计算机，一直把华科大计算机专业作为目标，但最终被软件工程专业录取。李振宇被哲学系录取，他说他是个喜欢“胡思乱想”的人，希望学哲学能弄懂自己的“胡思乱想”。

来自北京的双胞胎姐妹王瀚逸、王瀚莹，分别被华中科大的建筑学与英语专业录取。两人并没有上同一所大学的愿望，但巧合地考了同样的分数，想到能互相照顾，便都选择了华中科大。因为这所理工科闻名的大学很适合自己，“我一直想学建筑设计，但很少有建筑学院招收文科生，正好华科大招得多。”姐姐王瀚逸说。





