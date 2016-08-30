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·加强老干部学习教育
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图文：华中科大迎来两对双胞胎新
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《影响孩子一生的哲学阅读》英文
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文化新闻
2016.8.30 星期二
图文：华中科大迎来两对双胞胎新生
湖北日报讯 图为：双胞胎兄弟李振环、李振宇和妈妈合影。（视界网 郑志皓 摄）
图为：双胞胎姐妹王瀚逸、王瀚莹。（视界网 郭哲良 摄）
（记者海冰、通讯员林璧彤、郑志皓、郭哲良）27日、28日是华中科技大学新生报到的日子。记者获悉，该校今年迎来两对双胞胎新生，一对双胞胎兄弟来自武汉，另一对双胞胎姐妹来自北京。
双胞胎兄弟李振环、李振宇毕业于武钢三中，今年高考分别以646分、634分一起考入华科大。哥俩都是理科生，高中是同班同学。李振环从小喜爱计算机，一直把华科大计算机专业作为目标，但最终被软件工程专业录取。李振宇被哲学系录取，他说他是个喜欢“胡思乱想”的人，希望学哲学能弄懂自己的“胡思乱想”。
来自北京的双胞胎姐妹王瀚逸、王瀚莹，分别被华中科大的建筑学与英语专业录取。两人并没有上同一所大学的愿望，但巧合地考了同样的分数，想到能互相照顾，便都选择了华中科大。因为这所理工科闻名的大学很适合自己，“我一直想学建筑设计，但很少有建筑学院招收文科生，正好华科大招得多。”姐姐王瀚逸说。